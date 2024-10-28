Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, doğaseverler ve sporcular Büyükşehir Belediyenin düzenlediği doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

Aydınlı doğaseverler ve sporcular, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Kış ayları boyunca devam edecek olan trekking etkinliklerinin ilki olan yürüyüş, Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde bulunan Sarıdere yürüyüş yolunda gerçekleştirildi. Doğaseverler 5 kilometre uzunluğundaki parkuru birlikte yürüdü. Doğaseverler, yürüyüşün sona ermesinin ardından Cumhuriyet'in 101'inci yıldönümünü kutlamak için pankart açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Etkinliklerimiz bu sene de Cumhuriyet doğa yürüyüşü ile başladı"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçpioğlu tüm vatandaşları trekking etkinliklerinde buluşmaya davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Trekking etkinliklerimiz bu sene de Cumhuriyet doğa yürüyüşü ile başladı. Bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm vatandaşlarımızı trekking etkinliklerimize katılarak hem güzel kentimizin eşsiz doğasını keşfetmeye hem de spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.