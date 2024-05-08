Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere fidanlıkta ders verdi

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(AYDIN) - Efeler Cumhuriyet İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri, derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında işledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan fidanlıkta misafir etti. Fidanlıktaki derste hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini yerinde öğrenen çocuklara Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın personeli de eşlik etti.

Minik öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi.