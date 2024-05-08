Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere fidanlıkta ders verdi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere fidanlıkta ders verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere fidanlıkta ders verdi

Efeler Cumhuriyet İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında derslerini işledi. Fidan dikme ve bitkilerin gelişim süreçlerini yerinde öğrenen çocuklara hediye olarak çiçekler verildi.

08.05.2024 10:51  Güncelleme: 11:03
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(AYDIN) - Efeler Cumhuriyet İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri, derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında işledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan fidanlıkta misafir etti. Fidanlıktaki derste hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini yerinde öğrenen çocuklara Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın personeli de eşlik etti.

Minik öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere fidanlıkta ders verdi - Son Dakika

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