Aydın'da Atatürk'ün Ziyareti Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Atatürk'ün Ziyareti Kutlandı

Aydın, Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Törenler yapıldı.

03.02.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Garnizon Komutanlığı adına Ulaştırma Albay Mehmet Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Canbolat törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Aydın'a gelerek kenti onurlandırdığını söyledi.

Atatürk'ün Aydın'ı ziyaret ederek İstiklal mücadelesinde lojistik anlamda her türlü desteği sağlayan Aydın halkına takdirini sunduğunu vurgulayan Canbolat, şunları söyledi:

"Aydınlıların büyük bir coşku ve heyecanla karşıladıkları Mustafa Kemal Atatürk konuşmasını, en büyük eserim diye nitelendirdiği Cumhuriyeti en çok güvendiği Türk gençliğine bıraktığını söyleyerek ve onu ayrı bir özellik ve önem taşıyan tarihi seslenişi ile bitirmiştir. Atatürk'ün konuşmasında vurguladığı istek ve temenniler, güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda hayata geçirilmiştir."

Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin ise Atatürk'ün Efeler diyarı Aydın'a gelişinin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat, yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyelerini sundu.

Aydın Garı'nda devam eden programda temsili olarak Atatürk'ün içinde yer aldığı tren gara geldi, karşılama töreni düzenlendi.

Trenden ellerinde bayrakla inen öğrenciler, Türk bayrağını Vali Canbolat'a takdim etti. Vali Canbolat ise bayrağı öperek aldı.

Törene, AK Parti milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Milletvekili Evrim Karakoz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Atatürk'ün Ziyareti Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Şimdiye kadar 1 maç kaçırmıştı: Galatasaray’ın yıldızı cezalı duruma düştü Şimdiye kadar 1 maç kaçırmıştı: Galatasaray'ın yıldızı cezalı duruma düştü
20:09 Şarkıcı Merve Özbey’in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
20:07 Trump’tan ’ticaret savaşlarında’ geri vites Sınıra 10 bin asker gidiyor Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 22:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Atatürk'ün Ziyareti Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.