Aydın\'da çocuk müstehcenliği operasyonunda 5 şüpheli cezaevine gönderildi

Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonunda 5 şüpheli cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, operasyonda 9 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AYDIN'DA çocuk müstehcenliği içeriklerini satın aldıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve söz konusu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest kalırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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