E-Ticaret Hamlesi Aydın\'dan Başladı, Dijital Dönüşüm Vurgulandı

Ticaret Bakanlığı tarafından işletmelerin dijital pazara entegrasyonu hedefiyle başlatılan 'e-ticaret hamlesi', Aydın'dan başladı. Projenin ilk toplantısına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret yapmayanın rekabette geri kalacağını vurguladı. Aydın Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, e-ticaret sayesinde girişimcilerin daha hızlı globalleşebildiğine dikkat çekildi.

AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, projenin önemini vurgulayarak, Aydın'ın e-ticarette 9-12. sıralarda olduğunu ve ilk 5'e geçme hedefini paylaştı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dijital ticaretin yeni dil olduğunu belirterek, Türkiye'de 600 binden fazla işletmenin e-ticaret yoluyla satış yaptığını ve hedefin bu sayıyı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'ın geleneksel ticaret gücünü e-ticaretle birleştirdiklerini ifade ederek, bu dijital rüzgarın tüm Türkiye'yi saracağına inandığını belirtti. Toplantı sonrasında, proje kapsamında Aydın'ın iş dünyasına e-ticaret eğitimi verildi.