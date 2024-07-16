Aydın'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçilerin Son Yolculukları - Son Dakika
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Aydın'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçilerin Son Yolculukları

Aydın\'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçilerin Son Yolculukları

AYDIN'da, içme suyu isale hattında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 3 taşeron firma işçisinden Ramazan Okul (29) Diyarbakır'da, Şeyhmus Birusk Yapıştıran (29) da Mardin'de son yolculuklarına uğurlandı. Olay, 14 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait içme suyu hattında boru döşeme işlemi yapılırken göçük meydana geldi, taşeron firmanın 4 işçisi, toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanlarıyla arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul ve Seyhmus Birusk Yapıştıran öldü, H.D. (27) de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ramazan Okul'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp memleketi Diyarbakır'a getirildi. Okul'un cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Şeyhmus Birusk Yapıştıran'ın cenazesi ise memleketi Mardin'in Derik ilçesine getirildi. Yapıştıran, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'nda, 1 yıl önce kaybettiği babasının yanında toprağa verildi. Bekar olan Yapıştıran'ın Derik'te iş bulamadığından bir süre önce ailesinin geçimini sağlamak için Aydın'a gittiği öğrenildi.

16.07.2024 15:49
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AYDIN'da, içme suyu isale hattında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 3 taşeron firma işçisinden Ramazan Okul (29) Diyarbakır'da, Şeyhmus Birusk Yapıştıran (29) da Mardin'de son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, 14 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait içme suyu hattında boru döşeme işlemi yapılırken göçük meydana geldi, taşeron firmanın 4 işçisi, toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanlarıyla arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul ve Seyhmus Birusk Yapıştıran öldü, H.D. (27) de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Soruşturma sürerken, Ramazan Okul'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp memleketi Diyarbakır'a getirildi. Okul'un cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Şeyhmus Birusk Yapıştıran'ın cenazesi ise memleketi Mardin'in Derik ilçesine getirildi. Yapıştıran, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'nda, 1 yıl önce kaybettiği babasının yanında toprağa verildi. Bekar olan Yapıştıran'ın Derik'te iş bulamadığından bir süre önce ailesinin geçimini sağlamak için Aydın'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçilerin Son Yolculukları - Son Dakika

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