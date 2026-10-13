Aydın'da iki otomobilde 50 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da iki otomobilde 50 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Aydın\'da iki otomobilde 50 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
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Aydın'da polisin iki otomobile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 50 gram kokain, 50 gram bonzai ham maddesi ve 50 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYDIN'da polisin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen iki otomobile düzenlediği operasyonda, 50 gram kokain, 50 gram bonzai ham maddesi ve 50 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Didim'e uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dün gece, 2 otomobili bir süre takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Araçlardan biri Efeler ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde, diğeri ise İncirliova ilçesi girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 50 gram kokain, 50 gram bonzai ham maddesi ve 50 sentetik hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan Yılmaz C., Zeynep A., Baran B. ve Uğur B. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın'da iki otomobilde 50 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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