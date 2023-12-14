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AYDIN'da LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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AYDIN'da LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama: 1 yaralı

Nazilli ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen patlamada, işçilerden Malik Akyüz yaralandı. Patlama anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN\'da LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama: 1 yaralı
14.12.2023 - 13:23,
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AYDIN'da, taşıtlara LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama oldu, işçilerden Malik Akyüz yaralandı. Patlama anı, başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Nazilli ilçesi Nazilli Sanayi Sitesi'ndeki otomobillere LPG sistemleri dönüşümü yapan Fevzi Kaykay'a ait iş yerinde, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıkarken, işçilerden Malik Akyüz yaralandı. Çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını büyümeden söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan patlama anının yakındaki başka iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AYDIN'da LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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