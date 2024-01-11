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Aydın'da viyadük kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Aydın'da viyadük kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

Aydın'da otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobilde hayatını kaybeden Sedat Pehlivan, İbrahim Yaşar ve İsmail Büyükgümüş'ün cenazeleri toprağa verildi. Kazanın, 3 arkadaşın restoranda yemek yedikten sonra evlerine dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

11.01.2024 - 08:31,
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AYDIN'da, otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobilde hayatını kaybeden Sedat Pehlivan (53), İbrahim Yaşar (47) ve İsmail Büyükgümüş'ün (61) cenazeleri toprağa verildi.

Nazilli ilçesinde, Yenipazar- Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük temelinde dün saat 08.30 sıralarında otomobili fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan 35 AS 4330 plakalı otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen emlakçı Sedat Pehlivan, kafe işletmecisi İbrahim Yaşar ve PVC doğrama işiyle uğraşan İsmail Büyükgümüş'ün cansız bedenlerine ulaştı. Ölen 3 kişinin cenazesinin temel çukurundan çıkarılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenazeler temel çukurundan çıkarılıp, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazanın, sürekli birlikte gezen 3 arkadaşın, Yenipazar'daki restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra, Nazilli'deki evlerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Otomobilin İsmail Büyükgümüş'e ait olduğu, ancak kaza sırasında direksiyonda İbrahim Yaşar'ın olduğu belirlendi. Üç arkadaşın hastane morgundan bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınan cenazeleri, Koca Cami'ye getirildi. Üç arkadaşın cami bahçesini dolduran yakınları ağlayıp, ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından cenazeler, bir süre omuzlarda taşındı. Eğriboyun Mezarlığı'na götürülen Büyükgümüş, Yaşar ve Pehlivan, yan yana toprağa verildi. (DHA)

Aydın\'da viyadük kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Aydın'da viyadük kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da viyadük kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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