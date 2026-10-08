Aydın Efeler'de eski eşini sokakta vuran Kamil Köse, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Aydın Efeler'de eski eşini sokakta vuran Kamil Köse, aynı silahla intihar etti

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Aydın Efeler'de Kamil Köse, boşandığı ADÜ Hastanesi personeli Fadime Akbal'ı sokakta tabancayla vurdu. Akbal hastanede kurtarılamazken Köse, otomobilinde aynı silahla intihar etti; Akbal'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. 58 yaşındaki Kamil Köse, bir süre önce boşandığı 47 yaşındaki eski eşi Fadime Akbal'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan, daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, sabah saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Köse ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli olan eski eşi Fadime Akbal arasında sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Köse, yanındaki tabancayı çıkararak Akbal'a ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akbal, ambulansla görev yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak ameliyata alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın Efeler'de eski eşini sokakta vuran Kamil Köse, aynı silahla intihar etti

KAÇTIĞI OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Cinayetin ardından 09 AIL 811 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçan Kamil Köse'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda aracın yerini tespit eden güvenlik güçleri, Köse'yi otomobilinin içinde cinayeti işlediği silahla intihar etmiş halde buldu. Köse'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Aydın Efeler'de eski eşini sokakta vuran Kamil Köse, aynı silahla intihar etti

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Yaşanan feci olayın arka planına dair çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Fadime Akbal'ın, daha önce tehdit hissettiği gerekçesiyle eski eşi Kamil Köse hakkında resmi makamlara başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
Kamil Köse3. SayfaOlaylarGüncelEfelerAydınSon Dakika

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