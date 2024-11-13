Aydın Kitap Fuarı 15-24 Kasım 2024 Tarihlerinde Düzenlenecek - Son Dakika
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Aydın Kitap Fuarı 15-24 Kasım 2024 Tarihlerinde Düzenlenecek

Aydın Kitap Fuarı, 15-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar Aydın'da gerçekleştirilecek. Ünlü yazarlar ve yayınevlerinin katılacağı fuarın onur konuğu Ayşe Kulin olacak. Ziyaretçilere her gün çeşitli imza ve söyleşi etkinlikleri düzenlenecek.

13.11.2024 14:12  Güncelleme: 15:01
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(AYDIN) - Aydın Kitap Fuarı, 15-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar Aydın'da yapılacak. Fuara ünlü yazarlar ve yayınevleri katılacak, söyleşiler ile imza günleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Aydın Kitap Fuarı'nın açılışı, 15 Kasım Cuma günü saat 14.00'te yapılacak, hemen ardından onur konuğu Ayşe Kulin'in söyleşisi başlayacak. Vatandaşlar, Aydın Kitap Fuarı'nı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Parkı içerisinde açılışı gerçekleştirilen Fuar Aydın'da düzenlenecek fuara tüm vatandaşları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlık yarınlara açılacak kapıların anahtarı olan kitaplar, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşımız için gelişimde büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan Aydınlıyı Aydın Kitap Fuarı'nda buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 15-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuara katılmaya, sevdikleri yazarlar ile bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi.

Aydın Kitap Fuarı'nda yazarların imza ve söyleşi günleri ise şöyle olacak:

-Ayşe Kulin: 15 Kasım Cuma günü saat 14.00 söyleşi/saat 15.00 imza

-Ali Lidar: 16 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 imza

- Şükrü Erbaş: 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 söyleşi ve şiir/saat 14.00 imza

-Yılmaz Aslantürk (Otisabi): 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 imza

- Umut Sarıkaya: 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 imza

-Tuğrul Keskin: 15-16-17 Kasım Cuma-Cumartesi- Pazar günleri saat 13.00 imza

- Ahmet Telli: 15-16-17 Kasım Cuma-Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00 imza

- Engin Alan: 16-17 Kasım Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00 imza

- Varol Yaşaroğlu (Kral Şakir): 17 Kasım Pazar günü saat 13.00 söyleşi

- Latife Tekin: 17 Kasım Pazar günü saat 15.00 söyleşi/saat 16.00 imza

- Mavisel Yener: 16-17 Kasım Cumartesi-Pazar günleri saat 11.00 imza

-Zehra Ünüvar: 18-19-20-21-22 Kasım Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri saat 11.00 imza

- Şermin Yaşar: 18 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 söyleşi/saat 15.00 imza

-Dr. Günver Güneş: 18 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 söyleşi

- Hidayet Karakuş: 19-20-21 Kasım Salı-Çarşamba-Perşembe günleri saat 11.00 imza

-Prof. Serdar Hakan Öztaner: 19 Kasım Salı günü saat 17.30 söyleşi

- Yoshinori Moriwaki: 20 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 söyleşi/saat 14.00 imza

- Barış İnce: 22 Kasım Cuma günü saat 14.00 söyleşi/saat 15.00 imza

- Mine Söğüt: 22 Kasım Cuma günü saat 14.00 söyleşi/saat 15.00 imza

-Prof. Murat Çekilmez: 22 Kasım Cuma günü saat 16.00 söyleşi

- Özer Akdemir: 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 söyleşi

-Prof. Dr. Celal Şengör: 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 söyleşi/saat 15.00 imza

- Mustafa Balbay: 23-24 Kasım Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00 imza

-Polat Özlüoğlu: 24 Kasım Pazar günü saat 13.00 imza

-Ahmet Ümit: 24 Kasım Pazar günü saat 14.00 söyleşi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Kitap Fuarı 15-24 Kasım 2024 Tarihlerinde Düzenlenecek - Son Dakika

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