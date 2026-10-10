Aydın Kuşadası'nda 2 otomobil iddiaya göre benzin dökülerek yakıldı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda 2 otomobil iddiaya göre benzin dökülerek yakıldı, itfaiye söndürdü

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Aydın Kuşadası\'nda 2 otomobil iddiaya göre benzin dökülerek yakıldı, itfaiye söndürdü
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil galerisi önünde park halindeki 2 otomobil, iddiaya göre benzin dökülüp yakıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi ve polis soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil galerisinin önünde park halinde olan 2 otomobil, iddiaya göre üzerine benzin dökülüp yakıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Kuştur mevkiindeki otomobil galerisinin önünde park halindeki 2 otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yanan 2 otomobili söndürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olayda 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda 2 otomobil iddiaya göre benzin dökülerek yakıldı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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