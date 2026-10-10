Aydın Kuşadası\'nda 2 otomobil iddiaya göre benzin dökülerek yakıldı, itfaiye söndürdü

Aydın Kuşadası'nda 2 otomobil iddiaya göre benzin dökülerek yakıldı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil galerisi önünde park halindeki 2 otomobil, iddiaya göre benzin dökülüp yakıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi ve polis soruşturma başlattı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil galerisinin önünde park halinde olan 2 otomobil, iddiaya göre üzerine benzin dökülüp yakıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Kuştur mevkiindeki otomobil galerisinin önünde park halindeki 2 otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yanan 2 otomobili söndürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olayda 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?