Aydın-Muğla Zeytin Rotaları Projesi Milas\'ta tanıtıldı, Memecik öne çıktı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinasyonunda yürütülen Aydın- Muğla Zeytin Rotaları Projesi'nin Muğla tanıtımı, Milas ilçesinde gerçekleştirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın katıldığı programda, Güney Ege'nin köklü zeytincilik kültürünün gastronomi, doğa, kültür ve kırsal turizmle buluşturulması hedefi ele alındı.

Proje kapsamında Aydın ve Muğla'daki zeytin üretim alanları, tarihi zeytin ağaçları, antik kentler ve zeytinyağı üretim tesislerinin turizm rotalarına dahil edilmesi planlanıyor. Çalışmayla yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölge turizminin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Vali Akbıyık, lansmanda yaptığı konuşmada, Muğla'nın doğal ve kültürel zenginliklerine dikkati çekerek turizmi yılın 12 ayına yaymak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Milas'ın coğrafi işaretli Memecik zeytini, zeytinyağı ve zeytin ağaçlarıyla projede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akbıyık, bölgenin değerlerinin çevreye duyarlı yöntemlerle ekonomiye kazandırılmasının önemini vurguladı.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı da projeyle kıyı turizminin yanı sıra bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerinin de tanıtılmasını, kooperatif ürünlerinin yeni pazarlara ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Lansmanın ardından Milas'ın Kazıklı Mahallesi'nde zeytin hasadı yapıldı.

Yaklaşık 3 bin yıllık zeytin ağacının hikayesinin anlatıldığı programda, zeytinyağı üretim aşamaları incelendi ve tadım etkinliği düzenlendi.

Akbıyık, Ata Ağaç Bilim ve AR-GE Merkezi'nde zeytinlerin modern tesislerde yağa dönüştürülmesi süreci hakkında bilgi aldı.

Programa, Milas Kaymakamı Vural Karagül ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı da katıldı.