Aydın Nazilli\'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 26 yaşındaki sürücü öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Erol Cezveci (26) öldü, yanındaki B.D. ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Cezveci'nin kontrolünü kaybettiği 34 MVL 915 plakalı kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Cezveci, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cezveci ile yanındaki B.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cezveci, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.