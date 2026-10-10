Aydın Nazilli'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 26 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 26 yaşındaki sürücü öldü

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Aydın Nazilli\'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 26 yaşındaki sürücü öldü
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Aydın Nazilli'deki İsabeyli Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında aydınlatma direğine çarpan kamyonetin 26 yaşındaki sürücüsü ile yanındaki B.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı, B.D. ise tedaviye alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Erol Cezveci (26) öldü, yanındaki B.D. ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Cezveci'nin kontrolünü kaybettiği 34 MVL 915 plakalı kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Cezveci, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cezveci ile yanındaki B.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cezveci, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıOtomobil3. SayfaİsabeyliNazilliGüncelAydınSon Dakika

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