Aydın Nazilli'de kamyonet ile polis aracı çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de kamyonet ile polis aracı çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Aydın Nazilli\'de kamyonet ile polis aracı çarpıştı, 2\'si polis 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı kamyonet, köprü korkuluklarına çarpıp savruldu ve arkadan gelen polis aracı çarptı. Kazada biri sürücü ikisi polis memuru 3 kişi yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı kamyonet ile polis aracının karıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Hamzallı Mahallesi ile Pirlibey Mahallesi arasındaki yolda devriye görevi yapan polis ekipleri, A.İ. idaresindeki 09 ASS 401 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan kamyonet köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araca, arkadan gelen H.M. kontrolündeki 09 A 5964 plakalı polis aracı çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü A.İ. ile ekip aracında bulunan polis memurları H.İ. ve M.F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Nazilli'de kamyonet ile polis aracı çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de kamyonet ile polis aracı çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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