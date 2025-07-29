Ayhan Gider\'den Sıtkı Turan\'a Vefa Ziyareti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 12 Aralık 1999'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden MHP Çanakkale Milletvekili Sıtkı Turan'ın Çan ilçesindeki ailesine ziyarette etti.

Ziyaret sırasında, Turan'ın eşi Emine Turan tarafından kaleme alınan "İnsan Olmaya Adanmış Bir Hayatın Hikayesi: Sıtkı Turan Hoca" adlı kitap, Milletvekili Gider'e hediye edildi.

Gider, yaptığı açıklamada, merhum Turan'ın sadece kıymetli bir siyaset adamı değil aynı zamanda dostu ve ağabeyi olduğunu söyledi.

Turan ile aynı dönem Çan'da müdürlük yaptıklarını anlatan Gider, şöyle devam etti:

"Aynı dönemde hizmet üretmek, aynı masalarda memlekete dair fikir yürütmek bana nasip oldu. Hayatı boyunca dik durdu, doğru bildiğinden şaşmadı. Bugün Çanakkale'de hala onun izini taşıyan işler konuşuluyorsa, bu onun milletine sadakatle bağlılığındandır. Onu unutmamız mümkün değil."

Turan'ın eşi Emine Turan ise Gider'in ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.