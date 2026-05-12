Aylin Nazlıaka: Deprem Bölgesinde Verilen Sözler Tutulmadı

12.05.2026 21:11
CHP Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, deprem sonrası TOKİ konutlarının altyapı eksiklikleri ve yetersiz yaşam koşulları hakkında sert eleştirilerde bulundu. Nazlıaka, verilen sözlerin tutulmadığını ve devletin depremzedelere yeterli destek sunmadığını vurguladı.

(GAZİANTEP) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakan Aylin Nazlıaka, 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan TOKİ konutlarına ilişkin, "Bir insana anahtar vermekle o ev yuva olmuyor. Altyapısı yoksa, yollar yapılmamışsa, mutfak dolapları düşüyorsa, kapı kolu elde kalıyorsa orası yuva değildir" ifadelerini kullanırken, deprem bölgesi için verilen sözlerin de tutulmadığını savundu.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakan Aylin Nazlıaka, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Nazlıaka, açıklamasına sabah saatlerinde görülen Mehmet Türkmen davasına değinerek başladı. Hak arayan insanların yargılanmasının "ülke adına utanç verici" olduğunu söyleyen Nazlıaka, duruşmaya Türkiye'nin farklı illerinden gelen yurttaşların dayanışma için bulunduğunu ifade etti.

Nazlıaka, 6 Şubat Depremleri sonrasında verilen sözlerin tutulmadığını savundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aynı zamanda sosyal hizmetlerden de sorumlu olduğunu belirten Nazlıaka, "Gaziantep'teki yoksulların, kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların yanında olması gerekirdi. Ancak hizmetlerde ciddi aksaklıklar olduğunu duyuyoruz" dedi.

Deprem bölgesindeki yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, bazı yurttaşların hala banyosu olmayan konteyner kentlerde yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Çocukların okullarda ısınma sorunları nedeniyle montla ders işlediğini ifade eden Nazlıaka, ücretsiz öğün uygulamasının hayata geçirilmediğini ve içme suyuna erişimde sorunlar yaşandığını kaydetti.

"ANAHTAR VERMEKLE O EV YUVA OLMUYOR"

TOKİ konutlarına ilişkin de konuşan Nazlıaka, "Bir insana anahtar vermekle o ev yuva olmuyor. Altyapısı yoksa, yollar yapılmamışsa, mutfak dolapları düşüyorsa, kapı kolu elde kalıyorsa orası yuva değildir" ifadelerini kullandı.

"Adalet duygumuz da enkaz altında kaldı" diyen Nazlıaka, deprem davalarında verilen bazı kararları eleştirdi. İyi hal indirimleri uygulandığını ve bazı müteahhitlerin beraat ettiğini belirten Nazlıaka, "En önemlisi, yurttaşların ülkeyi yönetenlere duyduğu güven enkaz altında kaldı" dedi."

"KAYNAK VARDI; LİYAKAT YOKTU"

Nazlıaka, son 26 yılda yaklaşık 40 milyar dolar deprem vergisi toplandığını belirterek, "Aslında kaynak vardı ama liyakat yoktu, vizyon yoktu" değerlendirmesinde bulundu. İktidarın bir yılda 650 bin konut yapma hedefini tutturamadığını savunan Nazlıaka, yurttaşların insan onuruna yaraşır yaşam hakkına erişemediğini söyledi.

Kadınların deprem sonrası bakım yükünü daha fazla üstlendiğini ifade eden Nazlıaka, konteyner kentlerde kadınların hem çocuklarına hem yaşlı ve engelli bireylere baktığını belirtti. Engelli yurttaşların erişilebilirlik sorunları yaşadığını söyleyen Nazlıaka, deprem sonrası protez desteği alan yurttaşların da ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı.

Gaziantep'te işsizliğin arttığını söyleyen Nazlıaka, kentteki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti. Antep fıstığı üreticilerinin doğal afetler nedeniyle büyük zarar yaşadığını belirten Nazlıaka, yüksek maliyetler nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu kaydetti.

İktidarın "Aile ve Nüfus 10 Yılı" genelgesini de eleştiren Nazlıaka, gençlerin ekonomik koşullar nedeniyle evlenemediğini ve çocuk sahibi olmayı ertelediğini söyledi. Kadınlara yönelik söylemleri eleştiren Nazlıaka, "Kadınlara sadece çocuk doğurma sorumluluğu yükleniyor. Oysa çocukların güvenli, eşit ve sağlıklı koşullarda büyüyebileceği bir ülke yaratılması gerekiyor" dedi.

Nazlıaka, CHP iktidarında ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinin hayata geçirileceğini belirterek, "Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidereceğiz. Emekçiler alın terinin karşılığını alacak. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler eşit, erişilebilir ve onurlu bir yaşam sürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir.
