AYM, TFF'nin Erişim Engelleme Yetkisini İptal Etti
AYM, TFF'nin Erişim Engelleme Yetkisini İptal Etti

AYM, TFF\'nin Erişim Engelleme Yetkisini İptal Etti
14.10.2025 10:41
Anayasa Mahkemesi, TFF'ye internetten hukuka aykırı yayınları engelleme yetkisi veren kuralı iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, CHP'li bazı milletvekilleri, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen "Yayın haklarının korunması" başlıklı ek 1. maddenin iptali için AYM'ye başvurdu.

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Başvuru dilekçesinde, Türkiye sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, TFF'ye söz konusu yayın veya internet sitesine erişimin engellenmesi yetkisini veren kuralın, Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürüldü. Başvuruyu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralı iptal etti ve kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM'nin kararında, dava konusu kuralın, Türkiye sınırları içindeki futbol müsabakalarıyla ilgili yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde ilgili yayın, kısım ve bölüme ya da internet sitesinin tümüne erişimin engellenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlediği belirtildi.

İnternetin, düşünce ve kanaatlerin açıklanmasında kullanılan etkili bir alanı oluşturduğu anlatılan kararda, düşünce ve kanaatlerin internet üzerinden ifade edilmesinin Anayasa'nın 26. maddesinde belirtilen "düşünce ve kanaatlerin başka yollarla açıklanması" kapsamında kaldığı kaydedildi. Söz konusu kuralın ifade özgürlüğüne sınırlama getirdiği vurgulanan kararda, ifade özgürlüğüne sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğine işaret edildi.

"HAKİM VEYA MAHKEME ONAYINA SUNULMASINA YÖNELİK HÜKÜM İÇERMİYOR"

Kuralda, ilgili içeriğe veya internet sitesinin tümüne erişimin engellenme yetkisinin Yönetim Kurulu ve TFF bünyesinde kurulacak idari birim tarafından kullanılacağının öngörüldüğü belirtilen kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kural, Yönetim Kurulu ve idari birim tarafından verilecek erişimin engellenmesi kararının hakim veya mahkeme onayına sunulmasına yönelik bir hüküm içermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması durumunda ilgili içeriğe veya internet sitesinin tümüne erişimi engelleyecek mercileri belirlemek kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır. Bununla birlikte erişimin engellenmesi gibi ağır bir sınırlama aracının yargısal makamların onayına tabi olmaksızın kullanılması hususunda ilgili mercilere yetki tanıyan düzenlemelerin keyfi uygulamalara karşı önlem içermesi gerekir."

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Politika, Mahkeme, Türkiye, Futbol, Güncel, Yargı, Hukuk, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, TFF'nin Erişim Engelleme Yetkisini İptal Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: AYM, TFF'nin Erişim Engelleme Yetkisini İptal Etti - Son Dakika
