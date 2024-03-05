AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

05.03.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. İptal kararında satılan araçta eski sahibinin bir sorumluluğu bulunmadığına dikkat çekildi.

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE AÇIKLIK YOK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir." şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam ettiği, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği ifade edildi. Kişilerin işlediği veya ihmal ettiği bir fiilden sorumlu tutulması gerektiğine işaret edilen itiraz başvurusunda, sigorta sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konusunda da açıklığın bulunmadığı ileri sürüldü.

Başvuruyu görüşen AYM, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

AYM'den araç satışı sonrası sigortanın 15 gün devam etmesine iptal

KARARIN GEREKÇESİ: ESKİ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU YOK

Yüksek Mahkemenin iptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.

Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bu fiillerden aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kararda, "Satış veya devir işlemi yapılan ve işleteni değişen motorlu araçların tescilinde ya da trafiğe çıkarılmasında yeni işleten tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması şartının aranmasını içeren bir düzenleme yapmaya ilişkin kanun koyucunun önünde anayasal bir engel bulunmadığı görülmüştür." değerlendirmesine yer verildi.

Kişinin, üzerinde hukuki ve fiili olarak denetim ve kontrol imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir zorunluluk olmadığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Aracın devri suretiyle araç üzerindeki her türlü kontrol ve denetim yetkisini yitirmiş bulunan sigortalının artık işleten sıfatı da kalmadığı halde sözleşmenin sigorta şirketince feshedilmemesi durumunda sözleşme süresince, sözleşmenin feshedilmesi halinde dahi fesih tarihinden itibaren 15 gün boyunca yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulabilmesine imkan tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır."

AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
Kaynak: AA

Sigorta, Trafik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizli'den Burcu Özsoy, U17 Kız Milli Takımı kadrosunda
    12:01 Denizli'den Burcu Özsoy, U17 Kız Milli Takımı kadrosunda

    Denizli'de yetişmiş yetenekli bayan futbolcu Burcu Özsoy, U17 Kız Milli Takımının Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek kadrosunda yer aldı. Hollanda'da düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye, İspanya, Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak.

  • Diyarbakır'da depremde görev yapan kadın kahramanlar yaşadıklarını anlattı
    12:00 Diyarbakır'da depremde görev yapan kadın kahramanlar yaşadıklarını anlattı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da sahada görev yapan, yıkılan binaların enkazındaki canlara ulaşmaya çalışan kadın kahramanlar yaşadıklarını anlattı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra ilk yardımdan beslenmeye, psiko-sosyal destekten yaşam alanlarının kurulmasına kadar pek çok alanda görev alan kadınlar, ailelerinden ayrı günler süren mesailerinde yaşadıkları duyguları AA muhabiri ile paylaştı.

  • ABD ve İran'ın Milis Güçleri Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştırıyor
    12:00 ABD ve İran'ın Milis Güçleri Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştırıyor

    Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Necmettin Acar, ABD ve İran'ın milis güçleriyle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma siyasetini AA Analiz için kaleme aldı.

  • Adana'da kayıp alzaymır hastasının cesedi sulama kanalında bulundu
    11:59 Adana'da kayıp alzaymır hastasının cesedi sulama kanalında bulundu

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'nun cesedi, DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, suya girerek cesedi çıkarttı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Yoğurtoğlu'na ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

  • Alaçamlı Sporcular Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
    11:59 Alaçamlı Sporcular Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

    Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'na Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, gümüş madalya kazandı. Şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katıldı. Alaçam'dan katılan Umut Kalaycı ve Zafer Yaman, geleneksel çiftler kategorisinde ikincilik elde etti. Sporcular, önümüzdeki günlerde Mersin'de yapılacak Volo Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacaklarını belirtti.

  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle buluştu
    11:58 Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle buluştu

    Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.

  • Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi
    11:57 Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi

    Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, öğrencilere sağlıklı yaşam ve beslenme konularında detaylı bir kavrayış kazandırmayı hedefledi. Etkinlik, beslenme alışkanlıklarını ve genel yaşam tarzını etkileyen sağlıklı seçimleri anlamalarına yönelik bir bakış açısı sundu. Konferanslar, atölye çalışmaları ve gastronomik deneyimlerle öğrencilere bilgi sunma ve pratiğe geçirme fırsatları sağlandı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere beslenme alışkanlıklarını değerlendirme, planlama ve geliştirme konusunda pratiğe dönük bilgiler sunuldu.

  • AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık ilçesine yatırım yapılmadı söylemi insanların aklıyla alay etmektir
    11:56 AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık ilçesine yatırım yapılmadı söylemi insanların aklıyla alay etmektir

    AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yapılan yatırımların yok sayılmasını insanların aklıyla alay etmek olarak değerlendirdi. Şahin, Ovacık'ta yapılan çalışmalara ve yapılan yatırımlara dikkat çekerek, eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini belirtti.


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Antalya’da Yerel Seçim Anketi: AK Parti’nin Adayı CHP’nin Adayının İki Puan Önde Antalya'da Yerel Seçim Anketi: AK Parti'nin Adayı CHP'nin Adayının İki Puan Önde
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:59:07. #1.13#
SON DAKİKA: AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement