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Aynı ismi taşıyan torunu kucağında can veren babaannenin acısı aylardır dinmiyor - Son Dakika
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Aynı ismi taşıyan torunu kucağında can veren babaannenin acısı aylardır dinmiyor

Hatay'da 4 yaşındaki torunu kollarında vefat eden ve kendisi enkazdan 4. saatte kurtarılan Miyese Kayar, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acısını dindiremiyor. Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Aynı enkazda hamile gelini de vefat eden yaşlı kadının acısı depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor.

27.01.2024 - 10:04,
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Aynı ismi taşıyan torunu kucağında can veren babaannenin acısı aylardır dinmiyor

HATAY - Hatay'da 4 yaşındaki torunu kollarında vefat eden ve kendisi enkazdan 4. saatte kurtarılan Miyese Kayar, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acısını dindiremiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yakalanan Kayar ailesinin yaşadığı apartmanda deprem esnasında çöktü. Binanın çökmesiyle 65 yaşındaki Miyese Kayar, kendiyle aynı ismi taşıyan 4 yaşındaki torunu Miyese ile birlikte enkazda kaldı. Torununu bağrına basarak korumaya çalışan yaşlı kadının çabaları başarısız kaldı. Enkazdan 4. saatte kurtarılan yaşlı kadın hayata tutunurken kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu vefat etti. Aynı enkazda hamile gelini de vefat eden yaşlı kadının acısı depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor.

"Oğlum torunuma benim adımı koymuştu, seviniyorduk"

Kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun kollarında vefat ettiğini belirten Miyese Kayar, "Komşulardan geldim saat 3'te uyudum. Yukarıdan bir ses geldi, oğlum anne Miyese'yi al çık dedi. Daha çocuğu kucaklamamla, 1 adım atmam bir oldu. Güm diye bir ses duvar üstümüze düştü. Çocuk kucağımdaydı birlikte mahsur kaldık. Çocuk o sırada nene dedi. Gerisini hatırlamıyorum. Kurban olduğum rabbim, o delikten nasıl çıktığımı bilmiyorum. Küçücük bir delikten çıktım. Torunum ilk anda yaşıyordu, sonra yaşaması gitti. 4 yaşındaki torunum kollarımda öldü. Oğlum torunuma benim adımı koymuştu, seviniyorduk. Gelinimizi de kurtaramadık, o da hamileydi. 3 kişiyi kaybettim" dedi.

Aynı ismi taşıyan torunu kucağında can veren babaannenin acısı aylardır dinmiyor
Kaynak: İHA
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