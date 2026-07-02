Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında Mütalaa Açıklandı

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin Cemil Koç'un da arasında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Cemil Koç'un da arasında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktulün ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz ve annesi Halime Tokyaz'ın da hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada söz verilen müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

Tutuklu sanıklar ise tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Müşteki Esra Tokyaz, tutuklu sanıklardan Oğuz Kal'a savunmasını yaptığı sırada su şişesi fırlattı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Tokyaz'ın salondan çıkarılmasına karar verdi.

Esasa ilişkin mütalaa açıklandı

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Cemil Koç ve maktul Ayşe Tokyaz'ın sevgili oldukları, sanık Koç'un kız arkadaşı Tokyaz'ın vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar verdiği kaydedildi.

Koç'un öldürme olayını soğukkanlılıkla planladığı aktarılan mütalaada, bu plan çerçevesinde sanık Cemal Arslan'ın maktulü olayın yaşandığı adrese getirdiği anlatıldı.

Mütalaada, sanık Koç'un Ayşe Tokyaz'a öldürmeden önce de sistematik şekilde şiddet uyguladığı, özel fotoğrafları ile özel hayatına ilişkin verileri bilgisayarında tutup şantaj yapmak suretiyle vücut bütünlüğü ve yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar verip, maktulün evden gitmesine engel olarak, zorla olayın meydana geldiği ikamette kalmasını sağladığı aktarıldı.

Otopsi raporuna göre maktulün vücudunda çok sayıda ve farklı bölgelerde ekimoz, lezyon ve baş bölgesinde kemik kırığı oluşturacak derecede yaralanmaların mevcut olduğu belirtilen mütalaada, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan araştırmalarda da ikametin farklı bölgelerinde kan izlerinin tespit edildiği bildirildi.

Mütalaada, sanığın olay sona erdikten hemen sonra, daha önce tasarladığı şekilde maktulü bir valizin içerisine koyduğu belirtilerek, sanık Koç'un maktul Tokyaz'ın vücudunun değişik yerlerine eylemini tamamlayana kadar defalarca vurarak, canavarca hisle hareket ettiği, acı çekmesinden zevk aldığı maktulü vücudunda kemik kırığı oluşturacak ve beyin kanaması geçirebilecek raddeye kadar darbetmek suretiyle öldürdüğü, bu şekilde üzerine atılı suçları işlediği savunuldu.

Ceza istemleri

Mütalaada, bu kapsamda sanık Cemil Koç'un, "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Cemil Koç'la birlikte, olayın yaşandığı adresten maktulün içinde bulunduğu bavulu alarak aracın bagajına koyan ve olay yerinden ayrılan sanık Oğuz Kal hakkında, "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, Koç'a, cinayeti işlemesinden önce, işlemesi sırasında ve işlemesinden sonra maddi ve manevi yardımda bulunan sanık Cemal Arslan'ın ise "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıkların eylemleri

Mütalaada, sanıklar Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak'la ilgili yapılan değerlendirmelere de yer verildi.

Sanık Uğurlu'nun eyleminin, maktulün bulunduğu valizin yer aldığı aracın nakli sırasında, polis memuru olması nedeniyle görevi doğrultusunda olası polis çevirmelerinden kurtulmak, yakalanmayı engellemek ve maktulün içinde olduğu valizin yok edilmesini sağlamak amacıyla, sanıklar Cemil Koç ile Oğuz Kal'ın ulaşımını kendi aracıyla sağlamak olduğu kaydedildi.

Sanıklar Ecer, Girgin, Aydın ve Sancak'ın eylemlerinin ise olay sonrasında maktulün içinde bulunduğu valizin yok edilmesi/gizlenmesi amacıyla sanık Cemil Koç ile para karşılığında anlaşıp, aracının bagajındaki valizi kendi idarelerindeki araca alıp, anlaşma doğrultusunda boş bir araziye götürüp atmak olduğu aktarıldı.

Mütalaada, bu kapsamda sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla, sanık İlker Umut Uğurlu'nun ise "kamu görevlisinin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediği gerekçesiyle 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılığın mütalaasında, sanık polis memuru N.Ç'nin, arkadaşı olan sanık Cemil Koç'un istediği üzerine TC kimlik numarasını diğer sanık polis memuru Z.B'ye göndererek polnet-4 sisteminden sorgulattığı, Z.B'nin olay özeti tutanağını N.Ç'ye attığı, onun ise sanık Koç'a ilettiği ve Koç'un hemen ardından müşteki Esra Tokyaz'ı arayarak ifade verdiğini bildiğini söylediği anlatıldı.

Bu kapsamda, sanık polis memurları N.Ç. ve Z.B. hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Mütalaada, tutuksuz sanık Mustafa Enes Aktaşçı hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan kamu davası açılmışsa da sanık savunmaları, toplanan deliller ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair inandırıcı ve somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istendi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanıklar Cemil Koç, Cemal Arslan, Oğuz Kal, İlker Umut Uğurlu, Necmettin Ecer, Barış Can Aydın, Erhan Girgin, Yusuf Ziya Sancak ve N.Ç'nin tutukluluk hallerinin, tutuksuz sanık Z.B. hakkındaki ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2025'te müşteki Esra Tokyaz'ın, ikiz kardeşi Ayşe Tokyaz'ın hayatından endişe ederek polise başvurduğu anlatılıyor.

Esra Tokyaz'ın, hakkında şikayette bulunduğu Cemil Koç'un bir süredir Ayşe Tokyaz'la birlikte olduğu belirtilen iddianamede, polislikten ihraç edilen Koç'un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu kullanma, 2 kez tehdit olmak üzere 8 adli suç kaydının bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık Cemil Koç'un "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık Oğuz Kal'ın "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Mustafa Enes Aktaşçı, Barış Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın da "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayşe Tokyaz'ın cinayet zanlısı Cemil Koç'a bilgi aktardığı iddia edilen polis memurları N.Ç. ve Z.B. hakkında da ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

Bu iddianamede ise sanık polis memurları N.Ç. ve Z.B'nin, "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2025'teki duruşmada, polis memuru 2 sanığın yargılandığı dosyanın, görevsizlik kararı ile ana dava dosyasıyla birleştirilmesi kararı vermişti.