Yargıtay bozdu: Aysel Aydemir'i vuran eski eşin cezası 5 yıl 10 aya düştü - Son Dakika
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Yargıtay bozdu: Aysel Aydemir'i vuran eski eşin cezası 5 yıl 10 aya düştü

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Yargıtay bozdu: Aysel Aydemir\'i vuran eski eşin cezası 5 yıl 10 aya düştü
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Boşandığı eşi Aysel Aydemir'i 2023'te İzmir Çiğli'de tabancayla bacaklarından vuran Ferhat Bingöl, önce 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden görülen davada Bingöl'e kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay 3 gün ceza verildi. Duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamayan Aydemir, adalete güveninin sarsıldığını söyledi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde boşandığı Aysel Aydemir'i (39) pompalı tüfekle vurmaya çalışan ancak tüfek tutukluk yapınca belinden çıkardığı tabancayla bacaklarından vuran ve 15 yıl hapis cezası verilen Ferhat Bingöl (43), kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 5 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan Aydemir, "Ödül gibi bir ceza oldu. Çıktığı zaman durmayacak, biliyorum. Yine aynı olayları yaşayacağım. Çok yoruldum. Yaşamak istiyorum" dedi.

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran 2023 günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, hakkında koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Ferhat Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat Bingöl tutuklanırken, Aysel Aydemir tedavisinin ardından taburcu edildi.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak avukatların itirazları üzerine dosya, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2024 yılında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Bingöl'ü 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 15 yıl hapis ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırdı. Bingöl'ün cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

YARGITAY: ATEŞ ETME İMKANI VARKEN ETMEDİ

İtirazlar üzerine dosya istinafa gitti. Dosyayı inceleyen Ceza Dairesi tarafların itiraz gerekçelerini yerinde görmeyip reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın Aysel Aydemir'i sağ bacak ve sol diz bölgesinden yaraladığını ve eylemine 'kendiliğinden' son vererek kaçtığını belirtti. Sanığın öldürmeye elverişli tabanca ile ciddi bir engel hal bulunmamasına rağmen yakın ve etkili mesafeden yere düşmüş vaziyetteki Aysel Aydemir'in hayati bölgelerini hedef alarak ateş etme imkanı olmasına rağmen bacak bölgesine ateş ettiği belirtildi.

Bu nedenlerle, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesinin hukuka aykırı bulunduğuna karar verildi. Sanığa 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan' ceza verilmesi gerektiğine karar veren Ceza Dairesi, kararı bozup dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Bozma kararının ardından sanık Bingöl, bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Bingöl'ün yanı sıra Aysel Aydemir, taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Öte yandan geçen günlerde nişanlı olduğu polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen Avukat Özge Penbegül'ün (26) cinayete kurban gitmeseydi bu davaya Çağdaş Avukatlar Grubu'nu temsilen katılacağı öğrenildi.

TÜFEK TUTUKLUK YAPMASA ÖLECEKTİM

Duruşmada ilk olarak bozma kararına ilişkin sanık Bingöl'e söz verildi. Sanık bozma kararına karşı beyanda bulunmadı. Sanığın cezalandırılmasını talep eden Aysel Aydemir, "Pompalı tüfek tutukluk yapmasaydı karşınızda olmayacaktım. Beni öldürmeye gelmişti" dedi. Aydemir'in avukatları ise yerel mahkemenin kararında direnmesi ve Yargıtay'ın kararına uyulmamasını talep etti.

15 YILLIK CEZA 5 YIL 10 AYA İNDİ

Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasında Yargıtay'ın kararına uyulması ve sanığın 'kasten yaralama' suçundan üst sınıra yakın bir cezayla cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkında mütalaanın ardından yeniden söz verilen sanık, pişman olduğunu belirtip, beraat talebinde bulundu. Karar için duruşmaya ara verilirken, aradan sonra salona izleyici ve gazeteciler alınmadı. Heyet, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

ÖDÜL GİBİ BİR CEZA OLDU

Duruşmanın ardından Aydemir gözyaşlarını tutamadı. Hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten Aysel Aydemir, "Sanığın hak ettiği cezayı almasını bekliyordum ama bugün adalete güvenim sarsıldı. Ödül gibi bir ceza oldu. Diyecek kelime bulamıyorum. Bugün benim hayatımla ilgili bir karar verildi. Çıktığı zaman durmayacak, biliyorum. Yine aynı olayları yaşayacağım. Çok yoruldum. Yaşamak istiyorum. O gün oraya beni öldürmeye gelmişti. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Çok şaşkınım. Caydırıcı ceza almasını bekliyordum. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA
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