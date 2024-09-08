Filistin Yanlısı Protesto: Ayşenur Eygi Anıldı - Son Dakika
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Filistin Yanlısı Protesto: Ayşenur Eygi Anıldı

Filistin Yanlısı Protesto: Ayşenur Eygi Anıldı

ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli askerler tarafından öldürülmesinin ardından İsrail'i protesto etmek için toplandı.

08.09.2024 13:16
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ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli askerler tarafından öldürülmesinin ardından İsrail'i protesto etmek için toplandı.

Washington eyaletinin Seattle kentindeki Westlake Park'ta düzenlenen gösteriye siyasetçiler, aktivistler ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Eygi'nin fotoğraflarının yanı sıra "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın", "Ayşenur için adalet", "Bugün hepimiz Ayşenur'uz", "Direniş terör değildir! Özgür Filistin!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Duygusal anların yaşandığı gösteride protestocuların zaman zaman ağladığı görüldü.

"Eygi'nin son sözlerinden biri daha fazlasını yapmamız gerektiğiydi"

Puget Sound Müslümanlar Birliğinden imam Akram Baioumy, gösterilerin düzenlendiği Westlake Park'ta kurulan sahnede yaptığı konuşmada, Ayşenur'un mirası dolayısıyla protestoda yer aldığını ifade ederek "(Ayşenur) O, bugün burada olmamın motivasyonu ve ilham kaynağı." dedi.

Baioumy, Ayşenur'un öldürülmeden birkaç saat önce arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak "Son sözlerinden biri daha fazlasını yapmamız gerektiğiydi. Bugün hepinize sormak istiyorum: Ayşenur'un sözlerinin boşa gitmesine izin verecek miyiz? Hayır. Onun mirasını ileriye taşımak ve özgür bir Filistin görmek için imkanlarımız dahilinde yapabileceğimiz her şeyi yapacak mıyız? Evet." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin kendisiyle gurur duyması gerektiğini vurgulayan Baioumy, "Çünkü o, hepimize ilham veren bir miras bıraktı. Hepimizi devam etmemiz için motive etti." şeklinde konuştu.

Baioumy, Eygi'nin İsrail'de "tiranla yüzleştiğini" dile getirerek "Bu dünyada geride bırakılacak daha iyi bir miras düşünemiyorum. Şu anda Ayşe'den daha muzaffer birini düşünemiyorum." dedi.

"Bugünlerde merhamet ve ilkeler uğruna mücadele etmek büyük cesaret gerektiriyor"

Gösteriye katılan protestocular, duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

ABD Kongresi adaylarından Melissa Chaudhry, Ayşenur'un derin kalbe sahip tutkulu barış ve adalet savunucusu olduğunu belirterek "Bugünlerde merhamet ve ilkeler uğruna mücadele etmek büyük cesaret gerektiriyor ve o nihai bedeli ödedi." dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Chaudhry, "Onu öldürmek için kullanılan keskin nişancı tüfeğinin ABD parasıyla ödendiğini biliyoruz, özellikle onu doğrudan hedef alıp öldürmek için. İşte bu yüzden bunu kabul edemem. Umarım Amerikalı dostlarım da buna tahammül edemez." şeklinde konuştu.

Chaudhry, Ayşenur'un hayatını adalet ve barış için feda ettiğini dile getirerek "Onun anısını yüceltmeli, bunu ileriye taşımalı ve onun bizden yapmamızı istediği şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD ordusundan emekli ruh sağlığı uzmanı Muhammad Zahid Chaudhry de Eygi'nin insanlığın acılarını azaltmak istediğini belirterek "Olanlara inanamıyorum." dedi.

"Ayşenur kazara ölmedi, İsrail güçleri tarafından öldürüldü"

İmam Baioumy de sahnedeki konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "(Eygi) Uzun süredir Filistin davası için mücadele ediyor. Toplumda ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Müslüman toplumuyla ve her şeyde adalet ve barış hedefiyle çok yakından ilgileniyor yani onu sürekli olarak ezilenler için ön saflarda görüyorsunuz." diye konuştu.

Baioumy, Ayşenur'un kaybından dolayı çok üzgün olduklarını söyleyerek "Bu konuda hata yapmayalım. O, sadece kazara ölmedi. Kasıtlı olarak hedef alındı. İsrail güçleri tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Bunun ilk defa olmadığını belirten Baioumy, "(Eygi) İsrail güçleri tarafından öldürülen ilk ABD vatandaşı değil. Liderlerimizin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor ve eğer onlar bu konuda bir şey yapmayacaksa biz bir şeyler yapmak zorunda kalacağız. Halkın sesi duyulacak, halkın sesi parlayacak ve biz de sizin yerinize bu konuda bir şeyler yapacak liderler getireceğiz." dedi.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle Seattle şehrine taşınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Yanlısı Protesto: Ayşenur Eygi Anıldı - Son Dakika

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