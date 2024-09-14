Ayşenur Eygi'ye İşgalle Mücadele Nişanı - Son Dakika
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Ayşenur Eygi'ye İşgalle Mücadele Nişanı

Ayşenur Eygi\'ye İşgalle Mücadele Nişanı

İsrail ordusu tarafından katledilen Ayşenur Eygi'ye onur nişanı verildi, Filistin davasına destek vurgulandı.

14.09.2024 19:48
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İşgale ve İlhaka Karşı Uluslararası Akademik Girişim tarafından, İsrail ordusu tarafından katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi onuruna "İşgalle Mücadele Nişanı" verildi.

Filistin'den ve yurt dışından çok sayıda akademisyen tarafından kurulan Girişimden yapılan açıklamada, "İşgalle Mücadele Nişanı"nın Eygi'nin Filistin'i savunmak için canını vermek suretiyle yaptığı nihai fedakarlıktan dolayı takdim edildiği belirtildi.

Nişanı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrindeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Eygi'nin ailesine ulaştırılmak üzere teslim aldı.

Çobanoğlu, heyet üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, bu zor dönemde kendisini Filistin davasının geleceği konusunda iyimserliğe sevk eden en önemli hususun, Filistin halkının vatanına ve toprağına bağlılığı ile tüm zorluklara karşı ayakta kalma kararlılığı olduğunu, Türkiye'nin de uluslararası hukuk ve adalet çerçevesinde bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar Filistin davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

İşgale ve İlhaka Karşı Akademik Girişim Genel Sekreteri Remzi el-Avde de İsrail'in "Filistinli sivillere ve uluslararası aktivistlere karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması" çağrısında bulundu.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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