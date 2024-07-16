AYT Sözelde Türkiye Birincisi Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü Öğrencisi Oldu - Son Dakika
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AYT Sözelde Türkiye Birincisi Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü Öğrencisi Oldu

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Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü öğrencisi Fatih Emre Düzcan, AYT sözelde Türkiye birincisi oldu. Düzcan, dershane ve özel ders almadan, okulunun ve öğretmenlerinin katkısıyla başarılı bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti. Kendisine düzenli ders çalışmanın yanı sıra kitap okumanın da büyük katkı sağladığını söyleyen Düzcan, motivasyonunu hiç kaybetmediğini ve hayallerine ulaşacağına her zaman inandığını ifade etti. Ailesi de bu başarıya gurur duyduklarını ve çocuklarının emeğinin karşılığını aldığını belirtti.

16.07.2024 12:21
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MİLYONLARCA öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü'nden Fatih Emre Düzcan, AYT sözelde Türkiye birincisi oldu. Dershane ve özel ders almadan, okulunun ve öğretmenlerinin katkısıyla hazırlık sürecini tamamladığını söyleyen Düzcan, "Bazı günler hiç soru çözmedim, sadece kitap okudum; bazı günler ise binden fazla soru çözdüm" dedi.

YKS, Alan Yeterlik Testi (AYT) sözel alanda Türkiye 1'incisi Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü öğrencisi Fatih Emre Düzcan oldu. Sınava sadece okulda aldığı eğitimle hazırlandığını söyleyen Düzcan, kendisinin birinciliği götüren başarısını şu sözlerle anlattı:

"Sınav süreci zorlayıcıydı. Ancak ailem ve okulumun desteği ile bu zorlu sürecin başarıyla tamamladım. Dershane ve özel ders almadan sadece okulda aldığım eğitim, öğretmenlerim ve ailemin destekleriyle başarıya ulaştım. Seneye sınava girecek olan arkadaşlarıma önerim, motivasyonlarını asla kaybetmesinler. Benim zaman zaman motivasyonumun düştüğü anlar oldu. Ancak çalışmayı hiç bırakmadım çünkü hayallerime ulaşacağım günün gerçekleşeceğine hep inandım. Hiç vazgeçmedim. Sonunda başardım."

'DÜZENLİ DERS ÇALIŞTIM'

Eğitim hayatı boyunca düzenli ders çalıştığını belirten Düzcan, kendisine sözelde Türkiye birinciliğini soru çözmesinin yanı sıra bol bol kitap okumasının sağladığını söyledi. Fatih Emri Düzcan şunları söyledi:

"Bazı günler hiç soru çözmeden sadece kitap okudum. Bazı günler ise binden fazla soru çözdüm. Kitap okumak her zaman motivasyonumu ve çalışmadığım anları değerli kıldı."

Başarılı öğrenci, üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını sabah teyzesinin telefonuyla öğrendiğini söyledi. Fatih Emre Düzcan, ailesinin Türkiye birincisi olduğu haberini alır almaz çok mutlu olduğunu da belirtti. Kendisinin ise beklediği bir sonuç olmasına rağmen sonuçları gördüğünde ilk anda heyecana kapılıp inanamadığını dile getirerek, çocukluk hayali olan Hukuk Fakültesi'ne böyle bir başarı ile kazanmasının gururunu yaşadığını söyledi.

Denetimli Serbestlik Müdürü olan baba Yüksel Düzcan ise çocuğunun emeğinin karşılığını aldığını görmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi. Gururlu baba, "Eşimle birlikte gözyaşları içinde oğlumuzu kutladık. Sürpriz olmayan bir başarı olmasına rağmen bize tarif edilemez duygular yaşattı. Çocukluğundan beri hep Hukuk Fakültesi'ne gitmek istiyordu, hayallerine kavuştuğu için çok mutluyuz" dedi.

AYT Sözelde Türkiye Birincisi Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü Öğrencisi Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AYT Sözelde Türkiye Birincisi Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü Öğrencisi Oldu - Son Dakika

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