Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32'si çocuk 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-12" Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botları "KB-20" ve "KB-111" yönlendirildi.
Ekipler, lastik botlardaki Afganistan uyruklu 32'si çocuk 64 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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