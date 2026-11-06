Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, gazileri makamında ağırlayıp minnetini sundu

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi temsilcileriyle bir araya geldi. Ergin, gazilere minnet ve şükranlarını ileterek ziyaretleri dolayısıyla dernek temsilcilerine teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi temsilcileri, Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergin, gazilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazilere minnet ve şükranlarını sunan Ergin, ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.