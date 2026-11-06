Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, gazileri makamında ağırlayıp minnetini sundu

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, gazileri makamında ağırlayıp minnetini sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi temsilcilerini makamında ağırladı. Ergin, gazilere minnet ve şükranlarını ileterek ziyaretleri dolayısıyla dernek temsilcilerine teşekkür etti.
(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi temsilcileriyle bir araya geldi. Ergin, gazilere minnet ve şükranlarını ileterek ziyaretleri dolayısıyla dernek temsilcilerine teşekkür etti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi temsilcileri, Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergin, gazilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazilere minnet ve şükranlarını sunan Ergin, ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.
Kaynak: ANKA
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