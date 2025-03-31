Ayvalık Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde CHP Ayvalık İlçe Örgütü ile bayramlaşma törenine katılarak umudun büyütülmesi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

31.03.2025 11:20  Güncelleme: 12:44
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde CHP Ayvalık İlçe Örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Ergin, "Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde bizlere düşen en önemli görev, umudu büyütmektir. Eşit, adil ve özgür bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımız tamdır" diye konuştu.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve çok sayıda partilinin yer aldığı bayram buluşmasına katılan Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partimizin Ayvalık İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında Ayvalık'ımızda partimize emek verenlerle bayram sevincini paylaştık. Huzurla ve mutlulukla kutlayacağımız nice bayramlarda bir arada olmak dileğinde bulunduk. On bir ayın sultanı mübarek ayın ardından, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde bizlere düşen en önemli görev, umudu büyütmektir. Eşit, adil ve özgür bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımız tamdır. Çünkü biliyoruz ki barışın hüküm sürdüğü, kimsenin yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun mutsuz uyanmadığı bir ülke mümkündür ve bizler, el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz. Bu güzel manevi iklimde birbirimize güç verdik. Belediyemiz imkanlarıyla aşevimizle, sosyal yardımlarımızla, maddi ve market desteklerimizle kentimizde kimsenin yatağa aç girmemesi için çalıştık. İftar sofralarımızı her mahallemizde kurarak güzellikleri çoğalttık. Öğrenci lokantalarımızda çocuklarımız için yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Hemşehrilerimiz de bize olan destekleriyle paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini vererek yüreklerimizi ısıttı. Biz Ayvalık Belediyesi olarak bu yıl da bayramımızın huzur içerisinde geçmesi için gereken tüm tedbirleri aldık. Dokuz günlük tatil boyunca ekiplerimiz yoğun bir mesai yapacak. Her an vatandaşlarımızın yanında olacak, olası sıkıntılara anında müdahale edecek. Barışın, huzurun ve dayanışmanın hakim olduğu, hiçbir çocuğun mutsuz uyanmadığı bir ülke umuduyla, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ayvalık kadar güzel nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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