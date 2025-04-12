Ayvalık'ta Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri Başladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yılında, öğretmen ve yazar Dursun Akçam anısına ithaf edilen "Fikir ve Kültür Günleri"ne ev sahipliği yapıyor.

Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yılında Ayvalık Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde öğretmen ve yazar Dursun Akçam anısına ithaf edilen "Fikir ve Kültür Günleri", ilk günü geride bıraktı. 5. Ayvalık Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri'nin ilk gününde Pelin Batu ve Haluk Çetin'in "Şiir, Müzik, Öykü Dinletisi" büyük bir ilgi gördü. Pelin Batu okuduğu şiirleriyle, Haluk Çetin ise sevilen bestecilerin şarkılarını seslendirerek büyük alkış aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Dört yıldan bu yana düzenlediğimiz, Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, Türkiye'de Köy Enstitüleri üzerine yapılan sürekli ve nitelikli içeriğiyle örnek gösterilecek tek etkinlik programı diyebiliriz, çünkü buna hakkımız var. Her yıl Köy Enstitüleri ile simgeleşmiş bir isim adına ithaf edilen etkinlik dizisi bu yıl da öğretmen, gazeteci ve yazar Dursun Akçam adına gerçekleştiriyoruz. Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve belediyemizin ev sahipliğinde eğitim, bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında 11-13 Nisan tarihleri arasında beşinci kez yine Ayvalık'ta gündem yaratıyoruz. Belediyemizin ev sahipliğinde 2021 yılında ilki yapılan ve çok büyük bir ilgi gören etkinlik dizisi geçtiğimiz dört yılda birbirinden önemli sanatçı, yazar, gazeteci ve bilim insanlarını kentimizde konuk ettik. Gazeteci-yazar Murat Ağırel ile CHP Çanakkale Milletvekilimiz ve TBMM Milli Eğitim Komisyon üyesi İsmet Güneşhan'ın konuk olduğu 'Köy Enstitüleri'nden Günümüze Milli Eğitim Politikamız' konulu panelimiz vardı. Ancak, perşembe sabahı, gazeteci yazar Murat Ağırel ve Timur Soykan 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Koşulları uygun olmadığı için değerli dostumuz Murat Ağırel ne yazık ki panelde aramızda bulunamadı.

Gastronomisiyle, mezeleriyle, doğasıyla, deniz sporlarıyla, müzeleriyle, tarihi kent kimliğiyle, UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesiyle ilgili süreciyle, kültür ve sanat etkinlikleriyle artık, Ayvalık, sadece Kuzey Ege'nin değil Türkiye'nin parmakla gösterilen örnek kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fikir ve Kültür Günlerinin üç gün boyunca kentimize katacağı önemli bilgiler ışığında 6'ncı yılımızda da buluşmak umuduyla, keyifli seyirler diliyorum."

Demokratik ülkelerde gazeteci ve yazarlar da eşit, çağdaş koşullarda görevlerini yaptıklarını hatırlatan Ergin, "Çünkü onlar gibi ülkemizde de gazeteci ve yazarların özgür gazetecilik yapmaktan başka bir dertleri yoktur. O yüzden bırakın bu insanlar mesleklerini özgürce yapsınlar. Gelişmiş ülkelerde tek bir ölçü vardır. Bir ülkenin ne kadar özgür olduğunu ölçmek için basına bakılır. Basının kalitesi en doğru rakamları söyler. Basın ve hukuk özgürlüğü vazgeçilmezdir" dedi.

Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri'nin son günü olan 13 Nisan Pazar ise gazeteci ve yazar Zeynep Oral ile Nesin Vakfı Yönetmeni ve ressam Süleyman Cihangiroğlu'nun katılımıyla "Köy Enstitüleri'nin Kapatılmasının Kültür Dünyamıza Etkileri" adlı panel gerçekleştirilecek.