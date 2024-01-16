Ayvalık\'ta Kuvvetli Yağmur Hayatı Felç Etti

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurun neden olduğu sel suları nedeniyle Nikita Deresi taştı, Çanakkale - İzmir karayolu suyla doldu. Onlarca evin bodrum katı ve tarım arazileri suyla doldu. 22'si taşkın suları nedeniyle bir minibüste, 2'si de bir evin bodrum katında mahsur kalan toplam 24 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Meteorolojinin 'turuncu alarm' verdiği 7 kentten biri olan Balıkesir'de kuvvetli yağış etkili oldu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde başlayarak, gece saat 03.00'ten saat 05.15'e kadar etkisini arttıran kuvvetli yağış ilçede adeta hayatı felç etti. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık'ta, onlarca apartmanın bodrum katlarını su bastı. Onlarca araç sular arasında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu kenarındaki Nikita Deresi taştı, yol araç trafiğine geçit vermedi. Kuvvetli yağış nedeniyle ekili tarım alanları sular altında kaldı.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ

İtfaiye ekipleri umre ziyareti dönenleri taşıyan ve taşkın suları arasında kalan bir midibüsteki 22 kişi ile bir evin bodrum katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçenin en büyük mahallelerinden 150 Evler sınırları içinde bulunan Eski Garaj'da işyerlerini de su bastı.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Suların tahliyesi için Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmalar yürüttüğü ilçede, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sahaya inerek, ekipleri yönlendirdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Gece saatlerinde ilçemizde etkili olan çok kuvvetli yağış, metrekareye yerlerde metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağmur düştü. İklim değişikliğine bağlı olarak etkili yağış ve toprağın doygunluk seviyesine ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Ayvalık'ın altyapısının tekrardan gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu ve her zaman dile getirdiğimiz altyapı yatırımlarının bir an önce hızlandırılması gerektiğini bizlere gösterdi. Su taşkını tüm bölgemizi etkileyen Nikita Deresi'nin Devlet Su İşleri tarafından ıslahı en önemli sorunlarımızdan biri ve bir an önce çözülmesi gerekli. Bu durum daha sonra olabilecek daha büyük afetler için bize önemli bir uyarı yapmıştır. Hepimize geçmiş olsun, yaralarımızı birlikte saracağız dedi.