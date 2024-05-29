Ayvalık'ta uyuşturucu imalatı operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık'ta uyuşturucu imalatı operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi

Ayvalık\'ta uyuşturucu imalatı operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 488 gram esrar, 9 kök Hint Keneviri ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

29.05.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evde 2 kilo 488 gram esrar, 9 kök Hint Keneviri, ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, B.K. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 488 gram esrar, boyları 20 ila 30 cm arasında değişen saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, boş saksı, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörlerle uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bitki toprakları ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda B.K. isimli bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Balıkesir, Ayvalık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta uyuşturucu imalatı operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
15:25 CHP’li Pala’dan diyaliz merkezindeki skandalla ilgili “klima“ iddiası: Hastalara verilen suya kimyasal karışmış CHP'li Pala'dan diyaliz merkezindeki skandalla ilgili "klima" iddiası: Hastalara verilen suya kimyasal karışmış
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 22:09:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta uyuşturucu imalatı operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement