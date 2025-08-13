Ayvalık\'ta Yangın: Felçli Adam Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kaldığı baraka çıkan yangında felçli olan Şaban Kalay (65) hayatını kaybetti. Yangında alevlerin sıçradığı bitişikteki 3 baraka da kullanılamaz hale geldi.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Çamlık mevkisindeki Şaban Kalay'a ait barakada saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki akrabalarına ait diğer 3 barakaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının başladığı barakadaki felçli olan Şaban Kalay'ın cesediyle karşılaştı. Kalay'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

4 baraka kullanılmaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.