Ayvalık\'tan orman yangını! 100\'ün üzerinde zeytin ağacı kül oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken; 40 dekarlık alandaki 100'ün üzerindeki zeytin ağacı kül oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı Mutluköy Mahallesi'ndeki Kilise Tepe mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını başladı.

Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman ekiplerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 4 araç ve 3 ranger ile hem havadan hem karadan müdahale gerçekleştirildiği bildirildi.

100'ÜN ÜZERİNDE ZEYTİN AĞACI KÜL OLDU

Yangın ekipleri müdahalesi ile kontrol altına alınırken;40 dekarlık alandaki 100'ün üzerindeki zeytin ağacı kül oldu. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.