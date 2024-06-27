Azerbaycan askerleri Türkiye'nin zaferini coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Azerbaycan askerleri Türkiye'nin zaferini coşkuyla kutladı

Azerbaycan askerleri Türkiye\'nin zaferini coşkuyla kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı. Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin attığı galibiyet golüyle büyük coşku yaşadı. Türkiye, Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.

27.06.2024 01:03
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Kaynak: AA

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