Azerbaycan, Avrupa için güvenilir bir doğal gaz ortağıdır

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı"
Arnavutluk Başbakanı Rama: "Azerbaycan doğal gazı Avrupa'nın geleceği için belirleyici öneme sahip"
BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 10. Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı. Azerbaycan doğal gazına Avrupa Birliği'nden büyük bir talep vardı ve hala da var" dedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise, "Azerbaycan doğal gazı Avrupa'nın geleceği için belirleyici öneme sahip" ifadesini kullandı.
Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 10. Bakanlar Toplantısı ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 2. Bakanlar Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu'nun temsil ettiği toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov başta olmak üzere ABD, İtalya, Romanya, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 23 ülkeden bakanlar ve yetkililer katıldı.
" Avrasya'daki jeopolitik durum çalışmalarımızın önemini gösteriyor"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev enerji alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Çeşitlendirmeden bahsettiğimizde, sadece tedarik yollarının çeşitlendirilmesi değil, aynı zamanda kaynakların da çeşitlendirilmesi gerektiği yönündeki tavrımız her zaman olmuştur ve hala da öyledir. Bugün Avrasya'daki jeopolitik durum çalışmalarımızın önemini gösteriyor. Azerbaycan güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı. Sözümüz imzamız kadar geçerlidir. Yeni girişimler ortaya koyduk ve bunların hayata geçirileceğinden eminim. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 'Azeri-Çırak- Güneşli' yatağından doğal gaz üretimine başlanacak. Bu çok umut verici bir proje" dedi.
"Azerbaycan doğal gazına AB'den büyük talep var"
Güney Gaz Koridoru'nun 3 yıldır başarılı bir şekilde çalıştığını belirten Aliyev, "Bu bir başarı hikayesidir. Avrasya'nın önemli altyapı projelerinden biri bu. Bu aynı zamanda bir enerji güvenliği ve iş birliği projesidir. Çünkü bu rota üzerinde yer alan ülkeler arasında iş birliği olmasaydı bu projenin hayata geçirilmesi mümkün olmazdı. Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve diğer doğal gaz projelerinin asıl amacımıza zarar vermeyecek şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Azerbaycan doğal gazına AB'den büyük bir talep vardı ve hala da var. Birçok ülke doğal gaz için Azerbaycan'a başvuruyor. Doğal gaza talep var. Bunun için kaynaklarımız ve altyapımız da var. Avrupa finans kuruluşlarının bu projelerin finansmanında gerçekçi yaklaşımları esas alması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Aliyev, "Yeşil Enerji'ye geçildiğini görüyoruz. Biz de Yeşil Enerji geçiş sürecindeyiz. Ancak aynı zamanda geleneksel enerji kaynakları olmadan dünyanın önümüzdeki yıllarda kalkınmasının mümkün olamayacağı gerçeğini de kimsenin unutmaması gerekiyor" diye konuştu.
"Azerbaycan Avrupa'da gerçek bir aktör haline geliyor"
Azerbaycan'ın enerji sektöründe AB'nin güvenilir bir ortağı olduğunu belirten AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ise, "Bu alanda iş birliğinin genişletilmesi için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Buraya ilk kez 2022'de ilişkimizin potansiyelini en iyi şekilde nasıl hayata geçirebileceğimizi tartıştığımızda geldim. Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşımacılığı şu anda 2021'e göre yüzde 46 daha arttı. Dediğim gibi Azerbaycan gerçekten Avrupa'da gerçek bir aktör haline geliyor, dolayısıyla bu ortak tedarik sistemini genişletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Azerbaycan doğal gazı Avrupa'nın geleceği için belirleyici öneme sahip"
Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Azerbaycan doğal gazı Avrupa'nın ortak geleceği için belirleyici öneme sahiptir. Bugün hepimiz, Güney Gaz Koridoru'nun şimdiden birçok insanın hayatını değiştirdiğine ve Avrupa'yı daha güvenli hale getirdiğine tanıklık edebiliriz. Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz arzını artırdığı bir dönemde Güney Gaz Koridoru şüphesiz AB'ye yönelik birkaç istikrarlı ve rekabetçi boru hattı kaynağından biri olmaya devam edecektir. Arnavutluk, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaparak ve sürdürülebilir altyapı geliştirerek Güney Gaz Koridoru'ndan yararlanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
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