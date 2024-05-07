Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye ziyaretinin ikinci durağı Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye ziyaretinin ikinci durağı Ankara'ya geldi

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye ziyaretinin ikinci durağı Ankara\'ya geldi

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'taki temaslarını tamamladıktan sonra Ankara'ya geldi. Asadov'u Esenboğa Havalimanı'nda bakanlar ve yetkililer karşıladı. Ziyaretinde Anıtkabir ve Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret edecek olan Asadov, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edilecek. Türkiye'de çeşitli görüşmeler yapacak olan Asadov, temaslarının ardından Azerbaycan'a dönecek.

07.05.2024 14:23
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 2 günlük Türkiye ziyareti kapsamında ikinci durağı Ankara'ya geldi.

Kahramanmaraş'taki temaslarını tamamlayan Asadov ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Asadov'u, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve diğer yetkililer karşıladı.

Ali Asadov, Anıtkabir ve Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret edecek.

Asadov'un yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli görüşmeler yapması planlanan Asadov, temaslarının ardından yarın Azerbaycan'a dönecek.

Kaynak: AA

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