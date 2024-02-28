Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Macron, Borrell ve diğerleri tarafından suçlanıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladıktan ve Karabağ'da bölücülüğün yuvasını yok ettikten sonra saldırılara maruz kaldık. Macron, Borrell ve onlar gibi diğerleri tarafından suçlanıyoruz." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Direktörü Michael Harms başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci ve bu sürece Avrupa ülkelerinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fransa'nın Ermenistan'a silah sağladığını ve ateşe körükle giden bir tutum içinde olduğunu belirten Aliyev, Almanya'nın ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde tarafsız tutum sergilediğini vurguladı.
Aliyev, uluslararası hukukun Azerbaycan'dan yana olduğuna işaret ederek, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağladıkları için asılsız ve taraflı suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi.
"Çifte standartlar, Avrupa Birliği (AB) için sıradan bir duruma dönüştü." ifadelerini kullanan Aliyev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Azerbaycan karşıtı beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Aliyev, şöyle devam etti:
"Azerbaycan, bu açıklamaları ülkemize yönelik örtülü tehdit olarak değerlendiriyor. Borrell demiş ki; 'Azerbaycan, Ermenistan'a saldırırsa bunun acı sonuçlarını görecek.' Borrell, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmayı planladığı bilgisini nereden aldı? Bizim böyle bir planımız yok. Bu söylenenler (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un iftirasıdır. Tüm bunlar, ülkemizi şeytanlaştırmak isteyen Fransa'nın Azerbaycan karşıtı politikasının bir parçasıdır."
" Rusya'nın yeni gerçekleri kabul ettiğini düşünüyorum"
Azerbaycan'ın, Ermenistan'la barış sürecine sadık olduğunu vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
"Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladıktan ve Karabağ'da bölücülüğün yuvasını yok ettikten sonra saldırılara maruz kaldık. Macron, Borrell ve onlar gibi diğerleri tarafından suçlanıyoruz. Ukrayna da kendi toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor. Almanya ve diğer ülkeler, Ukrayna'ya silah gönderiyor. Siz hepiniz diyorsunuz ki; Ukrayna, toprak bütünlüğünü sağlamalıdır. Peki bizim toprak bütünlüğümüz? Bu konu Ukrayna konusundan daha mı az önemli?"
Fransa, ABD ve Rusya'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunun çözümü için hiçbir adım atmadığını hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:
"Biz, kendi topraklarımızı kurtarmaya başladığımızda bu 3 ülke de bize baskı yapmaya başladı. Her biri bizi yolumuzdan döndürmek için farklı araçlar kullandı. Topraklarımızı kurtarmamızı istemediler. Geçen yıl eylülde biz bölücülüğe son verdiğimizde de yine yanlış yaptılar. Onların bazıları hala yanlış yapıyor. ABD ve Fransa'dan bahsediyorum.
Rusya'nın artık olup biteni çok iyi anladığını ve yeni gerçekleri kabul ettiğini düşünüyorum. ABD ve Fransa da aynısını yapmalı aksi takdirde durum planladıkları gibi olmayacaktır. Bu ülkeler, Güney Kafkasya'nın lider ülkesi Azerbaycan'la çalışmalıdır."
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