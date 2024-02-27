- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır"
"Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik"
BAKÜ - Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını anan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Hocalı'nın Azerbaycan halkının tarihinde ve bilincinde o kadar büyük bir yeri vardır ki, bu trajedi kalplerimizde o kadar büyük yaralar bırakmıştır ki, Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 613 kurbanını Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocalı kentinde andı. Aliyev, Hocalı Katliamı'nın 32. yıldönümünde Hocalı kentini ziyaret ederek, Hocalı Soykırımı Anıtı'nın temelini attı. Daha sonra Hocalı'dan olan vatandaşlarla bir araya gelen Aliyev, 18 ülkenin Hocalı Katliamı'nı "soykırım" olarak tanıdığını, ancak büyük devletlerin ve uluslararası kuruluşların birçoğunun bu trajediye kayıtsız kaldığını belirtti.
"Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır"
Hocalı soykırımı hakkındaki bu gerçekleri dünya kamuoyuna aktarmak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Aliyev, "Dünyadan haklı olarak adalet istedik. Hocalı soykırımı dünyanın gözü önünde yaşanan kanlı bir suçtur. Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlıktır, vicdansızlıktır. Ancak Ermenistan devleti, arkasında o zaman da şimdi de duran aynı güçler, aynı ülkeler, bu olayı örtbas etmek, Ermenistan'ı sorumlu tutmamak, Ermenistan'a herhangi bir yaptırım uygulamaması, cezasız kalmaları için elinden geleni yaptı. Hocalı'ya adalet talebimiz tamamen haklıydı. Bizim savaş alanında bu adaleti sağlamamız, uluslararası hukuka ve tarihi adalete tamamen uygundur. Tarihi adaleti yeniden sağladık. Savaş alanında Hocalı'nın masum kurbanlarının intikamını aldık, savaş alanında kanlarını aldık, kanlarının yerde kalmasına izin vermedik. Doğru, 30 yıl sürdü. Ancak bu 30 yılda yapılan çalışmalar, yürüttüğümüz bilinçli politika bugün buraya gelmemizi sağladı" dedi.
"Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik"
Hocalı olmadan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tamamen sağlandığının düşünülemeyeceğini belirten Aliyev, "Hocalı'nın Azerbaycan halkının tarihinde ve bilincinde o kadar büyük bir yeri vardır ki, bu trajedi kalplerimizde o kadar büyük yaralar bırakmıştır ki, Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik. Beş ay önce terörle mücadele operasyonu sonucunda Hocalı dahil işgal altındaki ve bölücülerin at koşturduğu tüm bölgeler kurtarıldı. 15 Ekim 2023'te Hocalı'da Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Hocalı'da da büyük iyileştirme çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.
Azerbaycanlıların Karabağ'a geri dönüşü hızlanıyor
Azerbaycanlıların Karabağ'da beş yerleşim yerine geri döndüğünü hatırlatan Aliyev, "Bu Azerbaycanlıların geri döneceği yerleşim yeri sayısı 20'ye ulaşacak. Bu yıl hem Hocalı'da hem de Hankendi'de hayatın yeniden canlanacak. Şuşa'nın Malıbeyli, Kerkicahan, Turşsu köyleri de yeniden canlanacak. Ağdam şehri restore ediliyor ve Ağdam'a ilk göç gelecek yıl başlayacak. Yani inşaat çalışmaları genişliyor" dedi.
"İntikamımızı aldık"
Hocalı Katliamı'nın hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Aliyev, "Her birimiz o kanlı tarihe döndüğümüzde, o korkunç görüntüler ve fotoğraflara baktığımızda öfkeye kapılıyoruz ve 30 yıl değil 300 yıl geçse bile bu öfkemiz dinmeyecek. Bu doğaldır, biz insanız ama aynı zamanda büyük bir milletin de temsilcisiyiz. Tekrar söylüyorum, hem 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda hem de bir günlük terörle mücadele operasyonunda intikamımızı aldık, büyük bir profesyonellik, kahramanlık ve fedakarlık gösterdik. Çocuklarımız bu toprakları işgalcilerden kurtarmak için ölüyordu. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır' - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?