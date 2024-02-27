Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır' - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: \'Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır\'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını anarken, Hocalı'nın Azerbaycan halkı için büyük bir öneme sahip olduğunu ve Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemeyeceklerini belirtti. Aliyev, Hocalı soykırımının inkarının haksızlık ve vicdansızlık olduğunu vurguladı. Ayrıca, Azerbaycanlıların Karabağ'a geri dönüşünün hızlandığını ve restore edilen bölgelerde hayatın yeniden canlandığını ifade etti.

27.02.2024 00:45
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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır"

"Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik"

BAKÜ - Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını anan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Hocalı'nın Azerbaycan halkının tarihinde ve bilincinde o kadar büyük bir yeri vardır ki, bu trajedi kalplerimizde o kadar büyük yaralar bırakmıştır ki, Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 613 kurbanını Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocalı kentinde andı. Aliyev, Hocalı Katliamı'nın 32. yıldönümünde Hocalı kentini ziyaret ederek, Hocalı Soykırımı Anıtı'nın temelini attı. Daha sonra Hocalı'dan olan vatandaşlarla bir araya gelen Aliyev, 18 ülkenin Hocalı Katliamı'nı "soykırım" olarak tanıdığını, ancak büyük devletlerin ve uluslararası kuruluşların birçoğunun bu trajediye kayıtsız kaldığını belirtti.

"Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlık ve vicdansızlıktır"

Hocalı soykırımı hakkındaki bu gerçekleri dünya kamuoyuna aktarmak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Aliyev, "Dünyadan haklı olarak adalet istedik. Hocalı soykırımı dünyanın gözü önünde yaşanan kanlı bir suçtur. Hocalı soykırımını inkar etmek haksızlıktır, vicdansızlıktır. Ancak Ermenistan devleti, arkasında o zaman da şimdi de duran aynı güçler, aynı ülkeler, bu olayı örtbas etmek, Ermenistan'ı sorumlu tutmamak, Ermenistan'a herhangi bir yaptırım uygulamaması, cezasız kalmaları için elinden geleni yaptı. Hocalı'ya adalet talebimiz tamamen haklıydı. Bizim savaş alanında bu adaleti sağlamamız, uluslararası hukuka ve tarihi adalete tamamen uygundur. Tarihi adaleti yeniden sağladık. Savaş alanında Hocalı'nın masum kurbanlarının intikamını aldık, savaş alanında kanlarını aldık, kanlarının yerde kalmasına izin vermedik. Doğru, 30 yıl sürdü. Ancak bu 30 yılda yapılan çalışmalar, yürüttüğümüz bilinçli politika bugün buraya gelmemizi sağladı" dedi.

"Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik"

Hocalı olmadan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tamamen sağlandığının düşünülemeyeceğini belirten Aliyev, "Hocalı'nın Azerbaycan halkının tarihinde ve bilincinde o kadar büyük bir yeri vardır ki, bu trajedi kalplerimizde o kadar büyük yaralar bırakmıştır ki, Hocalı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sakinleşemezdik. Beş ay önce terörle mücadele operasyonu sonucunda Hocalı dahil işgal altındaki ve bölücülerin at koşturduğu tüm bölgeler kurtarıldı. 15 Ekim 2023'te Hocalı'da Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Hocalı'da da büyük iyileştirme çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlıların Karabağ'a geri dönüşü hızlanıyor

Azerbaycanlıların Karabağ'da beş yerleşim yerine geri döndüğünü hatırlatan Aliyev, "Bu Azerbaycanlıların geri döneceği yerleşim yeri sayısı 20'ye ulaşacak. Bu yıl hem Hocalı'da hem de Hankendi'de hayatın yeniden canlanacak. Şuşa'nın Malıbeyli, Kerkicahan, Turşsu köyleri de yeniden canlanacak. Ağdam şehri restore ediliyor ve Ağdam'a ilk göç gelecek yıl başlayacak. Yani inşaat çalışmaları genişliyor" dedi.

"İntikamımızı aldık"

Hocalı Katliamı'nın hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Aliyev, "Her birimiz o kanlı tarihe döndüğümüzde, o korkunç görüntüler ve fotoğraflara baktığımızda öfkeye kapılıyoruz ve 30 yıl değil 300 yıl geçse bile bu öfkemiz dinmeyecek. Bu doğaldır, biz insanız ama aynı zamanda büyük bir milletin de temsilcisiyiz. Tekrar söylüyorum, hem 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda hem de bir günlük terörle mücadele operasyonunda intikamımızı aldık, büyük bir profesyonellik, kahramanlık ve fedakarlık gösterdik. Çocuklarımız bu toprakları işgalcilerden kurtarmak için ölüyordu. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: İHA

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