Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktığını söyledi - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktığını söyledi

15.07.2025 12:45
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki ağır sınamadan başı dik, alnı açık ve daha da güçlenerek çıktığını ve tüm dünyaya gücünü bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki ağır sınamadan başı dik, alnı açık ve daha da güçlenerek çıktığını ve tüm dünyaya gücünü bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Türk milletinin o gece büyük kahramanlık örneği sergilediğini belirten Aliyev, cesur ve mücadeleci Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve demokratik temellerini hedef alan kanlı darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığını kaydetti.

Aliyev, "Bugün gururla söyleyebiliriz ki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, güçlü ve sarsılmaz iradenin, milli birliğin, dayanışmanın ve vatanseverliğin zaferini simgeleyen anlamlı bir tarihtir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan halkı ve devletinin darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu hatırlatan Aliyev, bunun "bir millet, iki devlet" ilkesinin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Aliyev, "Türkiye devletine karşı yöneltilmiş bu hain planın önlenmesi, sizin liderliğiniz, büyük fedakarlığınız ve halkınızın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde mümkün olmuştur. Kardeş ülke bu ağır sınamadan da başı dik, alnı açık ve daha da güçlenerek çıkarak tüm dünyaya gücünü bir kez daha kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Türkiye'nin terörsüz bir gelecek inşa etme yönündeki kararlılığına dikkati çekerek, "PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı, sizin güçlü siyasi iradenizin parlak sonucu, milli birlik ve dayanışmanın zaferi olmuştur." ifadesini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Bugün Azerbaycan ve Türkiye geleceğe doğru omuz omuza, güvenle ve başarıyla ilerlemektedir. Ülkelerimizin sarsılmaz kardeşliği, dünyada benzeri olmayan birliği ve stratejik müttefikliği, hem bölgemiz hem de tüm dünya için önemli bir güvenlik, ortaklık ve kalkınma unsurudur. Eminim ki, tarih boyunca birbirine destek olmuş kardeş halklarımızın iradesinden ve Şuşa Beyannamesi'nden kaynaklanan stratejik müttefikliğimiz, ortak çabalarımızla bundan sonra da daha da pekişecek ve derinleşecektir."

Aliyev, mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve başarı dilekleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktığını söyledi - Son Dakika

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