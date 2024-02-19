Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiği sırada Anıtkabir'i ziyaret etti. Aliyev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Aliyev, deftere Atatürk'ün büyük bir lider olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimini ve kardeşlik ilişkisini takdir ettiğini yazdı.

19.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:31
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Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti. Sandıktan çıkan sonuca göre İlham Aliyev, yüzde 93,9 oranında oy alarak tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Seçimleri tekrar kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Anıtkabir'i ziyaret etti

"ATATÜRK, CUMHURİYETİ KURARAK ADINI ALTIN HARFLERLE KAZIMIŞTIR"

Aliyev, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır.

Seçimleri tekrar kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir.

Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir\'i ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Arslan: Varol Aliyev ne mutlu Türküm Atatürk'çüyüm diyene 16 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: helalllllllll 9 1 Yanıtla

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