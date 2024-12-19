Azerbaycan D-8 Teşkilatına Üye Oldu

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk kez genişleme kararı alan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın diğer ülkelerle birlikte teşkilatın daha da geliştirilmesi ve İslami dayanışmanın güçlendirilmesi için çabalarını esirgemeyeceğine dair güvence veriyorum." dedi.

Aliyev, X hesabındaki paylaşımında, ülkesinin, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda teşkilata üye kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

D-8 üyesi ülkeler Türkiye, Pakistan, Mısır, İran, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Bangladeş'in devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Aliyev, "Azerbaycan'ın adaylığına verilen destek bu ülkelerle samimi dostluğumuzun ve işbirliğimizin göstergesidir. Türkiye'nin girişimiyle oluşturulan D-8, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor ve ilk kez genişleme kararı alındı. Bu, bizim için gurur kaynağıdır. Mevkidaşlarıma, Azerbaycan'ın diğer ülkelerle birlikte teşkilatın daha da geliştirilmesi ve İslami dayanışmanın güçlendirilmesi için çabalarını esirgemeyeceğine dair güvence veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan, oybirliği ile teşkilata üye kabul edilmişti.