Azerbaycan'da bayram namazı kılındıAzerbaycan'da da Ramazan Bayramı heyecanı

- Azerbaycan'da bayram namazı kılındı
Azerbaycan'da da Ramazan Bayramı heyecanı
BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müslümanlar, bayram namazını kılmak için Şehitlik Camii'ne akın etti.
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'de bulunan Şehitlik Camii'nde yüzlerce kişi yan yana saf tuttu, içeride yer bulamayanlar ise namazı cami avlusunda kıldı.
Ramazan Bayramı'nın Azerbaycan için önemli bir dönemde gerçekleştiğini belirten Telman Nüsretoğlu yaptığı açıklamada, "Hankendi ve Hocalı'da da ezanlarımız yükseldi. Oralarda oruçlar tutuldu. Bu bayram Azerbaycan toprak bütünlüğünü tesis ettikten sonraki ilk Ramazan Bayramı'dır, bayram sevinci var. Allah bütün Müslümanların Ramazan Bayramı'nı mübarek etsin. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği her zaman daim olsun" dedi.
Saleh Aliyev ise bir ay boyunca oruç tuttuğunu ifade ederek, "Bugün bayram günü ve bayram namazını kılmaya geldik. Bu Ramazan ayı çok güzel geçti. Çok sevinçliyim. Herkesin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.
Bütün Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Şahmar Aliyev, "Müslümanlar birlik, beraberlik altında birleşsin, üstlerindeki kara bulutlar dağılsın. Allah İslam askerlerini korusun. Bugün biz burada rahat bir şekilde namaz kılıyoruz. Ancak öyle yerler var ki Müslümanlar zulme maruz kalıyor. Allah o zulüm çekenleri kurtarsın ve zalimleri perişan etsin. Bayramımız mübarek olsun. Allah bütün günahlarımızı bağışlasın" ifadelerini kullandı.
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