Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Uluslararası Gözlemciler Tarafından Şeffaf ve Standartlara Uygun Bulundu - Son Dakika
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Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Uluslararası Gözlemciler Tarafından Şeffaf ve Standartlara Uygun Bulundu

Azerbaycan\'da Cumhurbaşkanı Seçimi Uluslararası Gözlemciler Tarafından Şeffaf ve Standartlara Uygun Bulundu

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini izleyen uluslararası gözlemciler, seçimin şeffaf ve standartlara uygun bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yüzde 92,1 oy oranıyla kazandığı seçimi, yaklaşık 800 yabancı gözlemci takip etti. Gözlemci heyetler, seçime ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşarak seçimin şeffaflığını vurguladı. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Heyet Başkanı Osman Mesten, seçimlerde kadın ve gençlerin yüksek katılımını gözlemlediklerini belirtti. Seçimin uluslararası gözlemi için gerekli hukuki, maddi ve teknik zeminin hazırlandığını ifade eden Mesten, seçimin uluslararası demokratik standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiği sonucuna vardıklarını açıkladı. Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Sekreteri Sergey Lebedev ise seçime katılımın büyük olduğunu ve seçimlerin Azerbaycan yasalarına uygun, özgür ve demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ise insanların bayram havasıyla seçime gittiğini ve seçimlerin şeffaf bir şekilde hayata geçirildiğini vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Heyet Başkanı Salma Coveria ise seçim sürecinin şeffaf ve katılım oranının yüksek olduğunu ifade ederek Azerbaycanlı seçmenin tercihini özgürce yaptığını söyledi.

08.02.2024 13:03
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Azerbaycan'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimini izleyen uluslararası gözlemciler, seçimin "şeffaf ve standartlara uygun bir ortamda geçtiğini" bildirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığı seçimi, farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı gözlemci izledi. Gözlemci heyetler, basın toplantıları düzenleyerek seçime ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Heyet Başkanı Osman Mesten, bu seçimlerde kadın ve gençlerin yüksek katılımını gözlemlediklerini bildirdi.

Mesten, "Seçim sürecinin tamamı şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Misyonumuz, hukuka aykırı bir ihlal veya sapmaya şahit olmamış ve seçim sürecinin, Azerbaycan'ın ulusal mevzuatına ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirildiğini müşahede etmiştir." dedi.

Seçimin uluslararası gözlemi için tüm hukuki, maddi ve teknik zeminin hazırlandığını belirten Mesten, "TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu olarak, 7 Şubat 2024 tarihinde Azerbaycan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin uluslararası demokratik standartlara, ulusal mevzuata ve evrensel hukuka uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardık." görüşünü paylaştı.

"Seçmenler oy vermeye şevkle gidiyordu"

Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Sekreteri Sergey Lebedev, düzenlediği basın toplantısında, seçime katılımın büyük olduğunu, sandık görevlilerinin işlerini çok iyi yaptığını gözlemlediklerini belirtti.

Lebedev, "Seçmenler oy vermeye şevkle gidiyordu. Seçimler Azerbaycan yasalarına ve seçim mevzuatına uygun, özgür ve demokratik bir ortamda tam şeffaf hayata geçirildi." dedi.

"Azerbaycan halkı, yıllardır özlemini çektiği Karabağ'ı onlara hediye eden Aliyev'e gereken desteği verdi"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, insanların bayram havası ile seçime gittiklerini gözlemlediklerini söyledi.

Seçimlerin şeffaf bir şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Ayrım, "Azerbaycan halkı, yıllardır özlemini çektiği Karabağ'ı onlara hediye eden İlham Aliyev'e gereken desteği verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Azerbaycanlı seçmen tercihini özgürce yaptı"

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Heyet Başkanı Salma Coveria, "Azerbaycan'da seçim süreci oldukça şeffaftı ve katılım oranı yüksekti. İnsanlar demokrasiye destek verdiklerini, inandıklarını ve güvendiklerini gösterdiler. Azerbaycanlı seçmen tercihini özgürce yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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İlham Aliyev, Azerbaycan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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