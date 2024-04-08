Azerbaycan'dan gelen yardım malzemesi Malatya'ya ulaştı - Son Dakika
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Azerbaycan'dan gelen yardım malzemesi Malatya'ya ulaştı

Azerbaycan\'dan gelen yardım malzemesi Malatya\'ya ulaştı

Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu tarafından hazırlanan yardım malzemesi taşıyan tır, depremzedeler için Malatya'ya ulaştı. Yardım tırı, AFAD İl Müdürlüğü binasında Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar'a teslim edildi. Azerbaycan heyeti, ziyaretlerinin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı da makamında ziyaret etti.

08.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemesi taşıyan tır Malatya'ya geldi.

Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu tarafından hazırlanan, içerisinde gıda kolisi bulunan 1 tır yardım malzemesi kente ulaştı.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu (ADDF) İcra Direktörü Ekrem Abdullahev ve ADDF İcra Direktör Yardımcısı Şahin Cemalov yardım tırını AFAD İl Müdürlüğü binasında Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar'a teslim etti.

Valeh Hacıyev, gazetecilere, Ramazan Bayramı öncesi deprem bölgesine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını anlatan Hacıyev, "Bir araştırma yapacağız gelecekte ne lazımsa onu yapacağız. Depremin ilk günü nasıl yanınızda olduysak sonuna kadar yanınızdayız. Allah bir daha böyle depremleri, savaşları göstermesin." dedi.

Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ise kardeş Azerbaycan devletine teşekkür ederek, "Depremin ilk gününden bu yana kardeşimiz olarak Azerbaycan'ı yanımızda gördük, bugün de gördük, gelecekte de hep beraber kardeşlik hukukunu sonuna kadar uygulayacağız. Buradan hem Azerbaycan devletine hem Azerbaycanlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Azerbaycan heyeti, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı da makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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