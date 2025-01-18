TADEF 7. Kongresi İstanbul\'da Yapıldı

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Azerbaycan Dernekleri Fedarasyonu'nun (TADEF) 7'nci Rapor - Seçim Kongresi İstanbul'da gerçekleşti. Kongrede, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Programda üyelere madalyalarını takdim eden Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, "Bugün Türkiye Azerbaycan toplumu için çok önemli bir gündür. TADEF yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. Türkiye Azerbaycan için kardeş ülkedir. Asıl hedefimiz tabii ki derneklerimizin daha etkili faaliyet göstermesidir. Hem diaspora hem de TADEF olarak çeşitli çalışmalar hayata geçirdik" dedi.

Türkiye- Azerbaycan Dernekleri Fedarasyonu'nun (TADEF) 7'nci Rapor - Seçim Kongresi İstanbul'da gerçekleşti. 2 gün süren kongreye 24 TADEF üye derneğini temsil eden 106 delegeden 90'ı katıldı. Adalet Turan, oy birliğiyle bir dönem daha TADEF Başkanlığı'na seçildi. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının çalınmasıyla başlayan etkinlikte, her iki ülkenin şehitleri anıldı. Kongrenin ardından TADEF Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İş Birliği Örgütü (IDIET) Başkanı Seyfullah Türksoy ve Türkiye Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği (İS-TAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu katıldı.

Program sonunda Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Turan, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Örgütü (IDIET) Başkanı Seyfullah Türksoy, Türkiye Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği (İS-TAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, Ankara- Bakü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve TADEF Başkan Yardımcısı Settar Kaya ve Azerbaycan halk sanatçısı Alihan Samedov'a madalya takdim edildi.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov konuşmasında TADEF üyesi derneklerin üyelerini kongrenin başarıyla düzenlenmesinden dolayı tebrik etti ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna faaliyetlerinde başarılar diledi.

'TÜRKİYE AZERBAYCAN İÇİN KARDEŞ ÜLKEDİR'

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, "Bugün Türkiye Azerbaycan toplumu için çok önemli bir gündür. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. 2 gün süren bu seçimlerde Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük idari heyet seçildi. Türkiye Azerbaycan için kardeş ülkedir. Asıl hedefimiz tabii ki derneklerimizin daha etkili faaliyet göstermesidir. Bunun için hem diaspora olarak hem de TADEF olarak türlü heyetler hayata geçirdik. Türkiye'nin bütün bölgelerinde faaliyet gösteren derneklerimiz işlerini takdim ederler. Biz de Azerbaycan Devleti olarak onların girişimlerini destekliyoruz. Bugün diaspora faaliyeti 70'den fazla ülkededir. Türkiye'de bizim alimlerimiz, sanatçılarımız var. Bu dostluk ve kardeşlik bütün sahnelerde var" diye konuştu.

'MAKSADIMIZ AZERBAYCAN EDEBİYATINI, DİLİNİ GELİŞTİRMEKTİR'

Muradov, "Dünyada bir halkın gelişimini konuşursak bu dil meselesidir. Bugün de bizim İran'da yaşayan soydaşlarımızın Azerbaycan Türkçesi'ni konuşmasını çok istiyoruz. Bu bakımdan Türkiye'de de çok dernek faaliyet gösteriyor. Maksadımız Azerbaycan edebiyatını, dilini geliştirmektir. Bu bakımdan çalışıyoruz. Biz destek veriyoruz. Bütün halkların öz dilini konuşma hakkı varsa bu bütün ülkelerde olmalıdır. İran'da da bu olmalıdır. Bu bakımdan soydaşlarımızla çok ciddi işler hayata geçirdik" dedi.

Eğitim konusuna da değinen Muradov, "2018'den başlayarak Türkiye'de olan çeşitli problemler müzakere olurdu. Eğitimin bir problemi, eğitim alması için kimlik lazım olmasıydı. Okul olsa da bu problemdi. Bu bakımdan Azerbaycan Devleti'nin hayata geçirdiğiyle tez zamanda çocuklara önem verilir. Tez zamanda kimlik meselesi hallolur. Bu yeni bir problem değil. Bu 1990'dan kalan bir problem. Azerbaycan Devleti ve Türkiye bu meselenin üstüne gidiyor ve bunu suretle hallediyor. Bakanlarımızda bu konuda birlikte gidiyor. Bizim hükümette bu meseleler müzakere oldu. İki ülke arasında faaliyet gösterir. Tükiye'nin de Azerbaycan'da okulları faaliyet gösterir. Bizim esas meselemiz kimlik meselesidir. Diaspora Komitesi olarak biz onlara destek veriyoruz" dedi.

Gelecek yıl için planlarına değinen Muradov, bunların arasında gençler için düzenli yaz ve kış okulları ve kampları düzenlemek, yayınlar ve kitaplar hazırlamak, araştırmaları sürdürmek, daha profesyonel forumlar ve dernekler kurmak ve yaşayan ve yaşayan doktorların katılımını teşvik etmek yer aldığını söyledi.