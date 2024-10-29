Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın X hesabından yayımlanan mesajda, müttefik ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümümün kutlandığı bu muhterem günde, Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde canlarını feda eden şehit ve gazilerin saygıyla anıldığı belirtildi.

Mesajda, "Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda bölgede ve uluslararası düzeyde tekrarı olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır." ifadesi yer aldı.