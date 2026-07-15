Azerbaycan ve Çin İşbirliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan ve Çin İşbirliği Artıyor

Azerbaycan ve Çin İşbirliği Artıyor
15.07.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliyev, Azerbaycan'da Çinli yatırımların ve projelerin arttığını duyurdu ve güneş enerjisi yatırımlarına vurgu yaptı.

ŞUŞA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki işbirliğinin siyaset, ekonomi ve ulaştırma gibi alanlarda önemli ölçüde yoğunlaştığını belirterek, ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlerin sayısının arttığını belirtti.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nun pazartesi günkü açılış töreninde Xinhua'ya konuşan Aliyev, bazı Çinli şirketlerin Azerbaycan'da halihazırda büyük yatırımlar yaptığını, bazılarının ise çeşitli altyapı projelerine katıldığını belirtti.

Aliyev, "Resmi ziyaretim sırasında çok sayıda önde gelen Çinli şirketin yöneticileriyle bir araya geldim. Bu şirketlerin Azerbaycan'daki faaliyetlerinin şimdiden sonuç verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu şirketler son derece verimli, hızlı ve çok yüksek standartlı şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da çok sayıda güneş enerjisi projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Aliyev, ülkede kurulu tüm güneş panellerinin Çin'de üretildiğine dikkat çekti. Aliyev, büyük bir Çinli şirketin an itibarıyla Azerbaycan'da güneş paneli üretim tesisi kurmaya yönelik bir yatırım projesi yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Aliyev, "Azerbaycan'da gördüğünüz tüm güneş panelleri, projenin hangi şirket tarafından finanse edildiğinden bağımsız olarak Çin'de üretilmiştir. An itibarıyla hiçbir ülkenin üreticisi, fiyat ve kalite açısından Çinli üreticilerle rekabet edebilecek durumda değil" dedi.

Aliyev ayrıca, Çinli otomobil üreticisi BYD ile ortaklaşa üretilen ve an itibarıyla kentin sokaklarında hizmet veren elektrikli otobüsleri de ikili işbirliğinin son dönemdeki önemli başarılarından biri olarak nitelendirdi.

Aliyev, "İki farklı renkte otobüslerimiz var. Elektrikli otobüsler yeşil, eski tip otobüsler ise kırmızı. Dolayısıyla yeşil otobüslerimizin sayısı ne kadar artarsa o kadar iyi" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İlham Aliyev, Azerbaycan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Güncel, Güneş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Çin İşbirliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası Bakan Bayraktar’dan açıklama var Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Süper hücre Tekirdağ’ı vurdu Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü

10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 10:50:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Çin İşbirliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.