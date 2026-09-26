Azerbaycan’dan “Tek Millet, İki Devlet” vurgulu Türkiye mesajı - Son Dakika
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Azerbaycan’dan “Tek Millet, İki Devlet” vurgulu Türkiye mesajı

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Azerbaycan’dan “Tek Millet, İki Devlet” vurgulu Türkiye mesajı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere ilişkin bir metni Türk medyasıyla paylaştı. Metinde, Haydar Aliyev’in “Tek Millet, İki Devlet” anlayışı, Şuşa Beyannamesi ve İlham Aliyev’in 2014 yılında Prag’da Türkiye’ye destek verdiği konuşma öne çıkarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından paylaşılan metinde, Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev’in Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine verdiği önem öne çıkarıldı.

Haydar Aliyev’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik bağlarla açıklanamayacağını vurguladığı ve ortak tarih, dil, kültür, örf ve adetlere dikkat çekerek iki ülke arasındaki kardeşlik anlayışını “Tek Millet, İki Devlet” sözüyle ifade ettiği belirtildi.

Metinde, Azerbaycan ile Türkiye’nin coğrafi ve tarihi gelişmeler nedeniyle iki bağımsız devlet olarak varlıklarını sürdürdüğü, ancak iki ülke halkı arasındaki ortak köklerin ilişkilerin temelini oluşturduğu vurgulandı.

"Şuşa Beyannamesi bir dönüm noktası"

Paylaşılan metinde, “Tek Millet, İki Devlet” anlayışının Türkiye ve Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkilerin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın da öne çıkarıldığı metinde, savaş sonrasında imzalanan Şuşa Beyannamesinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin müttefiklik temelinde daha kapsamlı bir çerçeveye taşındığı kaydedildi.

Aliyev’in sözleri hatırlatıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından gönderilen metinde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2014 yılında Prag’da verdiği mesaj da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak aktarıldı. 24 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde gerçekleşen konuşmalara atıf yapılan metinde, dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Türkiye'yi hedef alan ifadelerinin ardından İlham Aliyev’in söz aldığı belirtildi.

Aliyev’in, Türkiye’nin toplantıda temsil edilmemesinin Türkiye’ye yönelik eleştiriler için kullanılmasına tepki göstererek, “Bu masada Türkiye temsilcileri yoktur. Ancak ben buradayım” anlamındaki ifadelerle karşılık verdiği aktarıldı.

Bu sözler, Azerbaycan’ın Türkiye ile ilişkilerinde benimsediği dayanışma anlayışının sembolik örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

“Tek Millet, İki Devlet” vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından paylaşılan metnin ana mesajını ise Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ve siyasi iş birliğiyle sınırlı olmadığı vurgusu oluşturdu.

Haydar Aliyev döneminde ortaya konulan “Tek Millet, İki Devlet” anlayışının, bugün iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerin önemli referanslarından biri olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin Türk medyasına gönderdiği metinle, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının kamuoyuna aktarılması ve bu ortak anlayışın daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Haydar Aliyevİlham AliyevAzerbaycanTürkiyeGüncelŞuşaSon Dakika

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