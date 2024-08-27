Baba Güran: Saat 5'te, 6'da Görüldüğü Sadece Bir İddia - Son Dakika
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Baba Güran: Saat 5'te, 6'da Görüldüğü Sadece Bir İddia

Baba Güran: Saat 5\'te, 6\'da Görüldüğü Sadece Bir İddia

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının bulunması için devletin yürüttüğü çalışmalara güvendiğini belirtti.

27.08.2024 18:29
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BABA GÜRAN: SAAT 5'TE, 6'DA GÖRÜLDÜĞÜ SADECE BİR İDDİA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın (8) babası Arif Güran, ilk gündeki aramalara göre daha etkin bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Yedinci gündeyiz sanmasınlar usandık, bu iş böyle kalacak. 7'nci günde 1'inci günden daha fazla bir mücadele var. Allah devletimizden razı olsun. Allah hakkımızı bırakmasın. Küçücük bir kızdan ne isterler. Kimin benden ne hesabı varsa gelsin, benimle görsün. Bir dakikası benim bir yıl ömrümü götürüyor. Allah kahru perişan etsin onları. Kızımı gören, duyan, bilen en ufak bir iğne kadar ipucu da olsa beni aramanın bir anlamı yok, devlet Türkiye'nin her çapında var. Emniyeti arayın. Sahte hesaplarla, dolandırıcılar çıktı başımıza. Bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Yeter artık. O zaman gitsinler kendilerine altın, gümüş bulsunlar arazide. İnsanların duygularıyla oynamayın yeter. Biz biliyoruz ki, herkesin gönlü bizimledir. Telefon açıp ağlayanlar, ailece ağlayanlar var" dedi.

Narin ile ilgili yürütülen soruşturma konusunda Valilik'ten gelen açıklama neyse kendisinin de bir vatandaş gibi o açıklamaya itibar edeceğini söyleyen Güran, "Bu alınmış, şu alınmış... Soruşturmanın selameti için herkesi alır. Herkesi de sorgular. Sahte hesaplar üzerinden yalanlar dolanlar. Gereken açıklamayı zaten Valiliğimiz yapacaktır. Başka açıklamalara itibar etmesinler. Devlet kimi alırsa alacak. Allah hakkımızı bırakmasın. Saat 5'te görüldü, 6'da görüldü diyorlar. Sadece bir iddia. Keşke görülse, keşke bilinse. İnşallah bulacaklar. Devletimiz benim kızımı bulacak. Ben inanıyorum" diye konuştu. Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, Baba, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba Güran: Saat 5'te, 6'da Görüldüğü Sadece Bir İddia - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba Güran: Saat 5'te, 6'da Görüldüğü Sadece Bir İddia - Son Dakika
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