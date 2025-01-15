Babacan: Gazze\'de ateşkes önemli bir adım

Güncel

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Şu anki ateşkes sevindiricidir, önemli bir adımdır. Bugün ateşkes sağlandı zannederiz bakarsanız birkaç ay sonra bir olay, birkaç kıvılcım yeni bir çatışma ve savaşı başlatabilir. Bundan sonra yapılması gereken bu ateşkesi, barış anlaşmasına götürmek." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Şu anki ateşkes sevindiricidir, önemli bir adımdır. Ama asıl bundan sonraki süreçte kalıcı bir barış anlaşması sağlamak için büyük bir gayret gerekecektir. Çünkü kalıcı bir barış antlaşması sağlanmadan İsrail- Filistin krizinin bitmesi söz konusu değil. Bugün ateşkes sağlandı zannederiz bakarsanız birkaç ay sonra bir olay, birkaç kıvılcım yeni bir çatışma ve savaşı başlatabilir. Bundan sonra yapılması gereken bu ateşkesi barış anlaşmasına götürmek. Fakat Trump'un böyle bir derdi olur mu olmaz mı bilmiyorum doğrusu. Çünkü Trump bu tür şeyleri kendi iç kamuoyuna anlatırken ateşkesi, çok rahatlık iş bitti, çözüldü, biz başka işe bakalım diye sunabilir. İç kamuoyu odaklı bir dış politika uyguluyor Trump... Onun için Türkiye olarak dikkat etmemiz gereken konu, bu burada bitmiş değil sadece çatışmaları dondurmuş oluyorsunuz asıl yapılması gereken kalıcı bir barış anlaşması yani iki devletli çözüme dayanan, 1967 sınırlarını baz alan, BM kararlarını yerine getiren, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır."

"Gazze'deki ateşkes, 15 aydır yılmadan direnen Filistin halkının başarısıdır"

Babacan, ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ateşkes, 15 aydır yılmadan direnen Filistin halkının başarısıdır. Bu ateşkesin, Gazze'de ve Filistin topraklarının tamamında, iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir barış anlaşmasıyla neticelenmesini temenni ediyorum. Bu korkunç soykırımda hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazze'de yaşanan insanlık faciasını dünya kamuoyuna taşıyan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.